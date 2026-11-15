Murku pred vsemi rekli, da ne sme ocenjevati petja! »Zato, ker ne znam peti?«

V glasbenem šovu Pa brez zamere ni bilo živahno le na odru, temveč tudi za žirantsko mizo. Tokrat sta se stalnemu žirantu Mihi Hercogu pridružila pevec Tomaž Krt in Štajerski slavček Damjan Murko, ki je že ob prihodu poskrbel za nekaj smeha. Še posebej zanimivo pa je postalo, ko mu je voditelj Dejan Vunjak pojasnil, česa v oddaji ne bo smel ocenjevati.

»Jaz moram povedati, Damjan, jaz te izredno spoštujem,« je uvodoma dejal voditelj, nato pa dodal: »Danes, danes z vsem spoštovanjem do tebe, ti danes nimaš pravice ocenjevati petja.« Murko mu je nemudoma odgovoril: »Zato, ker ne znam peti?« »Ja,« je sledil kratek odgovor. Murko se ni pustil zmesti in je pojasnil, kakšna bo njegova naloga. »Jaz, a veste, jaz bom danes ocenjeval prezenco,« je modro dejal.

No, ko je nastopil ansambel Bas, je Murko vseeno pohvalil napoved njihovega venčka skladb in hudomušno povzel njegovo vsebino. »Najprej strto srce, potem prijatelja, ki te potolaži, potem še pa alkohol.« Nato se je vendarle dotaknil tudi petja. »Drugače pa glasilke morate malo bolj odpreti,« je začel, a so ga hitro spomnili na dogovorjeno razdelitev ocenjevalnih nalog. Ko je Tomaž pozneje komentiral odrsko prezenco nastopajočih, je Murko šaljivo opozoril tudi njega: »Čakaj, čakaj, to pa, to pa prosim, če meni prepustiš prezenco, ne. To bom pa jaz.«