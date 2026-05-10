Muzikantov svet predstavlja nov duet: Suzana Mally in Roki Furman sta združila moči

Suzana Mally​ in Roki Furman sta kot Duet RS izdala skladbo z naslovom Muzikantov svet, v kateri sta združila toplino slovenske tradicije, sodobno produkcijo in iskreno zgodbo o ljudeh, ki živijo z glasbo, torej tistih, ki s harmoniko, glasom in srcem povezujejo ljudi, kraje in trenutke. »Gre za poklon vsem, ki zjutraj vstanejo z melodijo v glavi, na odru pustijo srce in verjamejo, da glasba še vedno povezuje ljudi,« pravi Suzana, ki je pevka, organistka, scenaristka in voditeljica, ki ustvarja tudi besedila, Roki pa je vsestranski glasbenik, tehnični mojster in aranžer.

Na nastopih skrbi za ozvočenje, razsvetljavo in produkcijsko popolnost nastopov, znan je po natančnosti, energiji in predanosti. Oba že več let soustvarjata slovensko glasbeno sceno. Prepoznavna sta po profesionalnosti, čustveni interpretaciji in pristnem odnosu do občinstva. Besedilo za pesem Muzikantov svet je napisal Damjan Pasarič, glasbo in aranžma priznani kitarist Mike Orešar, ki je odigral tudi več inštrumentov, razen harmonike, za katero je v studiu poprijel vrhunski Martin Juhart. Suzana in Roki sta posnela tudi videospot, ki ga je posnel Matic Nikolavčič.