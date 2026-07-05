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To so prizori iz 45. Melodij morja in sonca, ki jih niste videli v televizijskem prenosu (FOTO)

Jubilejna izvedba festivala je prinesla številne novosti in strog boj proti strojni produkciji glasbe.
FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

FOTO: Mediaspeed

adas FOTO: Mediaspeed.net

adas FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
adas FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
G. P., STA
 5. 7. 2026 | 08:55
2:53
A+A-

Velika zmagovalca jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca sta postala Drago Mislej Mef in Marina Martensson s skladbo Drugačna je le noč. Nagrada Danila Kocjančiča za najbolj obetavnega glasbenika je letos pripadla glasbeni skupini Ranr, ki je domov odnesla tudi nagrado za glasbeno bodočnost.

V glasovanju za veliko nagrado festivala so enakovredno odločali glasovi strokovne žirije, radijskih postaj, občinstva v Avditoriju in širše javnosti s telefonskim glasovanjem. Pesem Drugačna je le noč je pri tem zbrala najvišji skupni seštevek točk. Zmagovalna pesem je prejela 12 točk strokovne žirije in 12 točk radijskih postaj, občinstvo v dvorani pa ji je podelilo osem točk. S telefonskim glasovanjem so jima gledalci in poslušalci namenili še sedem točk.

FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed

Na festivalu so letos podelili več posebnih strokovnih priznanj, pri čemer so dobitnike k sodelovanju povabili in nagradili že vnaprej. Nagrado MMS legenda je prejel Oto Pestner, nagrado MMS avtor Drago Mislej Mef, nagrada MMS bodočnost pa je romala v roke mlade skupine Ranr. Drago Mislej Mef je s skupno zmago in strokovnim priznanjem za avtorja na letošnjem festivalu osvojil kar dve nagradi.

FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed
FOTO: Mediaspeed

Skupina Ranr je ob tem prejela še nagrado Danila Kocjančiča, ki jo strokovna žirija podeljuje obetavnim glasbenikom. Kot povsem novo priznanje so letos uvedli posebno nagrado idejnega očeta festivala Bertija Rodoška, ki jo po svoji izbiri podeljuje festivalski bend. Nova nagrada je pripadla izvajalcu Leanu Kozlarju Luigiju.

Za veliko nagrado jubilejnih 45. Melodij morja in sonca se je potegovalo 14 izvajalcev. Ob spremljavi benda v živo so nastopili Il Divji, Gašper Rifelj, Anna, Poveri ma belli, Balladero, Kikifly in Maja Prašnikar, Lean Kozlar Luigi, Kavč, Gal Gjurin, Daniel Popović, Eva Kovačič ter trije povabljeni nagrajenci Oto Pestner, skupina Ranr in duet Mef in Marina Martensson. Program sta ponovno povezovala Lorella Flego in Mario Galunič.

adas FOTO: Mediaspeed.net
adas FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net
FOTO: Mediaspeed.net

Jubilejna izvedba festivala je prinesla številne novosti in strog boj proti strojni produkciji glasbe. Snovalci dogodka so namreč letos izrecno omejili in prepovedali uporabo umetne inteligence ter avtorskih platform pri ustvarjanju glasbe, saj so želeli zaščititi človeško kreativnost. Regionalni RTV center Koper-Capodistria je dobitniku nagrade Danila Kocjančiča kot novo nagrado namesto studijskih ur letos ponudil samostojen koncertni nastop v živo v oddaji Radio Live.

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