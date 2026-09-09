Na Brdu zaživeli zmaji, boginje in magija: predstavo Draigvala zaznamovala tudi Raiven (FOTO)

Na jasi posestva Brdo pri Kranju je bila prva in hkrati zadnja ponovitev predstave Draigvala, ki se je nato končala v Vibinem studiu. Iglavci in magična praprot niso dajali zavetja le igralski zasedbi, temveč tudi gozdnim prebivalcem, zato je bilo opazovanje srne ali ponosnega jelena del magične izkušnje. Gledalci so na jasi spremljali prvo dejanje, v katerem se sestri Saga in Vala soočita s preroško modrostjo Norme, nato pa so se sprehodili do jase ob jezeru, kjer je bilo drugo dejanje. »Narava je naredila pol predstave,« je ob koncu komentiral igralec Niko Goršič, ki jo je označil za neobičajno za naš prostor.

Raiven je stopila v vlogo boginje. FOTOGRAFIJE: ANA GREGORIČ

Gre za prvo predstavo zasebnega gledališča JNana Theatra, namenjeno širši javnosti. Devet let je namreč gonilna sila teatradogodke pripravljala zgolj za ozek, zasebni krog ljudi, zaradi pozitivnih odzivov in vse večje produkcije pa so se odločili, da jih delijo tudi s širšo javnostjo. Po koncu drugega dejanja so se prisotni ob sončnem zahodu podružili, nato pa se je sklepni del predstave nadaljeval v Vibinih studiih. Tam se je dogajanje še stopnjevalo. Prizore spopadov in prihod boginje, ki jo je uprizorila posebna gostja, bolj znana kot, so spremljale hologramske projekcije zmajev ter svetlobni in scenski učinki.

Bogata scena je združila svetlobo, projekcije in domišljijski svet predstave.

Predstava, ki združuje glasbo, ples, igro in posebne efekte, ni bila zanimiva le za gledalce, ampak tudi sodelujoče. »To je moje prvo sodelovanje z JNana Theatrom. Sprejela sem ga, ker so mi tisti, ki so že sodelovali, zaupali, da gre za nekakšno duhovno doživetje, da so predstave na posebnih lokacijah. In tudi zame je bila to posebna izkušnja, česar ne doživiš pri vsakem projektu,« je dejala igralka Gaja Višnar. Poleg nje so nastopili Tina Skvarča, Pia Skvarča, Maša Tiselj, Gea Erjavec, Brigita Krašovec, Luka Bokšan, Srđan Milovanović, Roman Vučajnk in drugi, koreografinja pa je bila Anja Möderndorfer. Med obiskovalci so bili Tanja Ribič in Branko Đurić, Violeta Bulc ter Darinka Pavlič Kamien.