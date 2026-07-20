Na dan koncerta je Domen postal očka

V sklopu festivala Poletje v Minoritih je v Mariboru nastopila skupina Koala Voice, ki je tudi pod grozečimi deževnimi oblaki pripravila koncert, poln energije, iskrenosti in odlične glasbe. Čeprav je vreme sprva grozilo z nevihto, se je nebo razjasnilo, obiskovalci pa so uživali v večeru, ki ga ne bodo hitro pozabili.

Dogodek je imel posebno osebno noto za kitarista Domna Dona Holca, saj sta se prav na dan mariborskega nastopa rodili njegovi dvojčici. Novica je koncertu dala dodatno čustveno razsežnost in večer spremenila v praznovanje glasbe ter novega življenjskega poglavja. Koala Voice letos praznujejo 15 let delovanja in desetletje od izida prvenca Kangaroo's a Neighbour. V Minoritih so se predstavili v nekoliko bolj akustični izvedbi, ki pa po besedah organizatorjev ni bila nič manj energična. Manca Trampuš, Domen Don Holc ter brata Miha in Tilen Prašnikar so občinstvo popeljali skozi izbor skladb iz bogate diskografije, ki so v intimnem ambientu Minoritov zazvenele še posebno neposredno. »V Minoritih ne bomo poletno zaspali. Poleg bogatega programa prihajajo še Etno Histeria, Teo Collori, Rambo Amadeus, Slon in Sadež ter mnogi drugi,« je napovedala direktorica Lutkovnega gledališča Maribor Ksenija Repina, ki je poudarila, da poletno dogajanje v Minoritih še zdaleč ni končano.