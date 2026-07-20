  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VESELA NOVICA

Na dan koncerta je Domen postal očka

Koncert skupine Koala Voice v Mariboru je zaznamovala vesela novica.
Manca Trampuš je z značilno energijo navdušila občinstvo v Minoritih. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Manca Trampuš je z značilno energijo navdušila občinstvo v Minoritih. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Marko Pigac
 20. 7. 2026 | 07:25
1:33
A+A-

V sklopu festivala Poletje v Minoritih je v Mariboru nastopila skupina Koala Voice, ki je tudi pod grozečimi deževnimi oblaki pripravila koncert, poln energije, iskrenosti in odlične glasbe. Čeprav je vreme sprva grozilo z nevihto, se je nebo razjasnilo, obiskovalci pa so uživali v večeru, ki ga ne bodo hitro pozabili.

Dogodek je imel posebno osebno noto za kitarista Domna Dona Holca, saj sta se prav na dan mariborskega nastopa rodili njegovi dvojčici. Novica je koncertu dala dodatno čustveno razsežnost in večer spremenila v praznovanje glasbe ter novega življenjskega poglavja. Koala Voice letos praznujejo 15 let delovanja in desetletje od izida prvenca Kangaroo's a Neighbour. V Minoritih so se predstavili v nekoliko bolj akustični izvedbi, ki pa po besedah organizatorjev ni bila nič manj energična. Manca Trampuš, Domen Don Holc ter brata Miha in Tilen Prašnikar so občinstvo popeljali skozi izbor skladb iz bogate diskografije, ki so v intimnem ambientu Minoritov zazvenele še posebno neposredno. »V Minoritih ne bomo poletno zaspali. Poleg bogatega programa prihajajo še Etno Histeria, Teo Collori, Rambo Amadeus, Slon in Sadež ter mnogi drugi,« je napovedala direktorica Lutkovnega gledališča Maribor Ksenija Repina, ki je poudarila, da poletno dogajanje v Minoritih še zdaleč ni končano.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Domen Doc HolckoncertdružinaotrokKoala Voice
ZADNJE NOVICE
08:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRIJELI SO JU

Brata Tate namesto na boks za zapahe

Grozi jima izročitev Veliki Britaniji, v njuni drugi domovini ju bremeni 59 točk obtožnice.
20. 7. 2026 | 08:05
07:46
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tople murke, sataraš in njoki: jedilnik, ki ga boste shranili

Od stročjega fižola in bučk do toplih murk, sataraša in njokov: pet preprostih poletnih kosil za vsak delovni dan.
Odprta kuhinja20. 7. 2026 | 07:46
07:45
Novice  |  Slovenija
VELIKI DOBITEK

Padla šestica, vredna več kot pol milijona evrov! Tu je bil vplačan dobitni listek

Dobitni listek je bil vplačan na Trafiki 3DVA, izžrebana pa je bila tretja šestica letošnjega leta.
20. 7. 2026 | 07:45
07:38
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA VOZILA

Polnjenje pred bloki je večplasten problem, ali sploh obstaja rešitev?

Zlasti so problematična starejša naselja, kjer že parkirišč ni dovolj.
Gašper Boncelj20. 7. 2026 | 07:38
07:35
Šport  |  Odmevi
1. SNL

V mestnem derbiju ničesar novega

Ob uvodu v sezono Bravo že petič zapored ugnal Olimpijo.
20. 7. 2026 | 07:35
07:26
Novice  |  Kronika  |  Doma
PANIKA NA OBMOČJU VUHREDA

Prišlo je do umora, na begu nevaren osumljenec: če ga vidite, pokličite 113

Policija išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je po nočnem umoru pobegnil.
20. 7. 2026 | 07:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki