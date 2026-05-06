Na dan pricurljale podrobnosti Plestenjakove poroke: nevesta je bila oblečena v ...

Jan Plestenjak je v oddaji Pri nas doma spregovoril o poroki s Tadejo Majerič, ki je lani močno presenetila javnost. Voditeljica Lara Medved ga je gostila v sproščenem vzdušju, a pogovor je hitro dobil bolj oseben in čustven ton. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov je tokrat odgrnil del zasebnosti, ki jo sicer skrbno varuje. Razkril je, da se s Tadejo nista odločila za veliko slavje. Njuna poroka ni bila pompozna, razkošna ali polna blišča. Bila je tiha, intimna in povsem po njuni meri. Prav zato je njegova pripoved delovala še toliko bolj iskreno.

Poročila sta se skoraj sama

Jan je povedal, da sta se poročila pri županu Škofje Loke in z matičarko. Obred je bil skromen, brez množice povabljencev in brez velikega poročnega vrveža. Po podpisu sta z navzočimi nazdravila, nato pa se je praznovanje nadaljevalo zelo umirjeno. Odšla sta na intimno kosilo, kjer so bili le najbližji. Ob njiju so bili njeni starši, prijateljica, Coto in njegova žena. To ni bila poroka, ki bi stavila na zunanje učinke. Bila je poroka dveh ljudi, ki sta očitno želela trenutek obdržati zase. In prav v tej preprostosti se skriva njen največji čar.

Nevesta v belem kostimu iz Zare

Še posebej zanimiva je bila Janova razkrita podrobnost o nevestini obleki. Tadeja ni izbrala razkošne poročne obleke, kakršne pogosto spremljajo zvezdniške poroke. Obleko naj bi kupila kar v Zari. Šlo naj bi za bel kostim, preprost, a očitno dovolj poseben za njun dan. S tem sta še enkrat pokazala, da si nista želela poročnega spektakla. Njuna odločitev je bila drugačna, bolj umirjena in bolj osebna. Brez odvečnega blišča sta ustvarila trenutek, ki je pripadal samo njima. Janova pripoved pa je razkrila, da so včasih prav najtišje zgodbe najbolj ganljive.