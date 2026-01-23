Na dan pricurljali stari posnetki Tine Gaber: poglejte, kaj je počela (FOTO)

V oddaji Potep z Leo se je pred več kot osmimi leti zgodil prizor, ki danes znova vzbuja pozornost. Tina Gaber je bila gostja voditeljice Lee Mederal, skupaj pa nista ostali le pri lepih razgledih in prijetnem klepetu. Oblečeni v topla, delovna oblačila sta zavihali rokave in se lotili kmečkih opravil – brez olepševanja, brez distance. Pomagali sta v hlevu, hranili živali in se z nasmehom lotili prav vsega, kar življenje na kmetiji prinese. Medtem ko so živali nestrpno čakale na svoj obrok, je bilo čutiti sproščenost, igrivost in iskreno veselje, ki ga pred kamero ni mogoče zaigrati. Tina je vmes razkrila tudi marsikaj o sebi, oddaja pa je pokazala njeno bolj osebno, prizemljeno plat – takšno, kot je gledalci danes redkeje vidijo.

Posvojila pujska

Po delu je sledil še bolj umirjen del potepa. Odpravili sta se v Vipavo, kjer sta si med sprehodom vzeli čas za pogovor in uživanje v okolici, nato pa si privoščili veganski hamburger, ki je lepo zaokrožil izlet. Poseben trenutek je bil tudi, ko je Tina predstavila svojega posvojenega pujska Marinota, ki je s svojo prisotnostjo skoraj ukradel šov. Hranili sta še druge živali na kmetiji, se ob tem glasno smejali in dokazali, da zna biti televizijski potep hkrati delaven, srčen in zabaven. Posnetek je nastal v času, ko Tina Gaber še ni bila poročena gospa, danes pa ga mnogi gledajo z drugačnimi očmi – kot zanimiv vpogled v obdobje, ko je bila njena zgodba povsem drugje, a je že takrat izžarevala energijo, toplino in ljubezen do živali.