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Na Karnevalu Joker Out žurala tudi predsednica države, Goran Dragić in številni drugi znani Slovenci (FOTO)

Koncertni spektakel so si ogledali tudi številni predstavniki slovenske estrade, športa in politike.
Nataša Pirc Musar v družbi sina. FOTO: Andraž Kobe

Nataša Pirc Musar v družbi sina. FOTO: Andraž Kobe

Goran Dragić. FOTO: Andraž Kobe

Goran Dragić. FOTO: Andraž Kobe

Magic Aleksander. FOTO: Andraž Kobe

Magic Aleksander. FOTO: Andraž Kobe

Nika Zorjan. FOTO: Andraž Kobe

Nika Zorjan. FOTO: Andraž Kobe

Anja Rupel. FOTO: Andraž Kobe

Anja Rupel. FOTO: Andraž Kobe

Melani Mekicar z zaročencem. FOTO: Andraž Kobe

Melani Mekicar z zaročencem. FOTO: Andraž Kobe

Znani na koncertu. FOTO: Andraž Kobe

Znani na koncertu. FOTO: Andraž Kobe

Nika Krmec. FOTO: Andraž Kobe

Nika Krmec. FOTO: Andraž Kobe

Masayah. FOTO: Andraž Kobe

Masayah. FOTO: Andraž Kobe

Raiven. FOTO: Andraž Kobe

Raiven. FOTO: Andraž Kobe

Ana Klašnja. FOTO: Andraž Kobe

Ana Klašnja. FOTO: Andraž Kobe

Katarina Benček in Marko Pavlović. FOTO: Andraž Kobe

Katarina Benček in Marko Pavlović. FOTO: Andraž Kobe

Saša Pavlin Stošič. FOTO: Andraž Kobe

Saša Pavlin Stošič. FOTO: Andraž Kobe

David Uranjek. FOTO: Andraž Kobe

David Uranjek. FOTO: Andraž Kobe

Nataša Pirc Musar v družbi sina. FOTO: Andraž Kobe
Goran Dragić. FOTO: Andraž Kobe
Magic Aleksander. FOTO: Andraž Kobe
Nika Zorjan. FOTO: Andraž Kobe
Anja Rupel. FOTO: Andraž Kobe
Melani Mekicar z zaročencem. FOTO: Andraž Kobe
Znani na koncertu. FOTO: Andraž Kobe
Nika Krmec. FOTO: Andraž Kobe
Masayah. FOTO: Andraž Kobe
Raiven. FOTO: Andraž Kobe
Ana Klašnja. FOTO: Andraž Kobe
Katarina Benček in Marko Pavlović. FOTO: Andraž Kobe
Saša Pavlin Stošič. FOTO: Andraž Kobe
David Uranjek. FOTO: Andraž Kobe
Kaja Grozina
 21. 6. 2026 | 18:22
2:11
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Karneval Joker Out ni bil le eden največjih glasbenih dogodkov letošnjega leta, temveč tudi pomemben družabni dogodek, ki je na Kardeljevo ploščad privabil številne znane obraze. Med približno 17.000 obiskovalci je bilo mogoče opaziti predstavnike politike, športa, kulture, glasbe in medijev, ki niso želeli zamuditi največjega projekta priljubljene skupine doslej.

Posebno pozornost je pritegnila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki si je koncert ogledala v družbi sina. Med obiskovalci je bil tudi nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić, eden najuspešnejših slovenskih športnikov vseh časov, ki se po koncu bogate kariere še vedno redno pojavlja na večjih domačih dogodkih.

Goran Dragić. FOTO: Andraž Kobe
Goran Dragić. FOTO: Andraž Kobe

Ana Klašnja. FOTO: Andraž Kobe
Ana Klašnja. FOTO: Andraž Kobe

Katarina Benček in Marko Pavlović. FOTO: Andraž Kobe
Katarina Benček in Marko Pavlović. FOTO: Andraž Kobe

Karnevala se je udeležila tudi balerina in televizijska žirantka Ana Klašnja, med občinstvom pa je bilo opaziti vplivnico Katarino BenčekMarkom Pavlovićem, ki na družbenih omrežjih pogosto delita utrinke iz svojega zasebnega in poslovnega življenja. Na koncert je prišel tudi igralec Domen Valič, eden najbolj prepoznavnih obrazov mlajše generacije slovenskih igralcev.

Znani na koncertu. FOTO: Andraž Kobe
Znani na koncertu. FOTO: Andraž Kobe

Raiven. FOTO: Andraž Kobe
Raiven. FOTO: Andraž Kobe

Nika Zorjan. FOTO: Andraž Kobe
Nika Zorjan. FOTO: Andraž Kobe

Med obiskovalci so bili tudi pevka Raiven, pevka Nika Zorjan, glasbenica Masayah ter Tomaž Mihelič, ki ga javnost pozna kot člana nekdanje skupine Sestre in uspešnega novinarja ter pisatelja. Koncerta se je udeležila tudi Anja Rupel, ena najprepoznavnejših slovenskih pevk, ki je na prizorišče prišla v družbi hčerke. Med znanimi obrazi je bila tudi voditeljica Melani Mekicar z zaročencem, iluzionist Magic Aleksander, vplivnica Nika Krmec, voditelj David Uranjek z ženo ter igralka Saša Pavlin Stošič

Masayah. FOTO: Andraž Kobe
Masayah. FOTO: Andraž Kobe

Anja Rupel. FOTO: Andraž Kobe
Anja Rupel. FOTO: Andraž Kobe

Melani Mekicar z zaročencem. FOTO: Andraž Kobe
Melani Mekicar z zaročencem. FOTO: Andraž Kobe

Priljubljena skupina je z glasbenim spektaklom ob desetletnici delovanja očitno združila zelo raznoliko občinstvo. Oboževalci, ki so v Ljubljano pripotovali iz različnih držav, so se tako znašli ob boku številnim znanim Slovencem, ki so si želeli v živo ogledati dogodek, o katerem se je govorilo več mesecev.

Nika Krmec. FOTO: Andraž Kobe
Nika Krmec. FOTO: Andraž Kobe

David Uranjek. FOTO: Andraž Kobe
David Uranjek. FOTO: Andraž Kobe

Saša Pavlin Stošič. FOTO: Andraž Kobe
Saša Pavlin Stošič. FOTO: Andraž Kobe

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