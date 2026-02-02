  • Delo d.o.o.
ŠOV

Na Kmetiji spori takoj na začetku, La Toya ni izključila, da našla novo ljubezen

Začela se je 12. sezono šova Kmetija.
La Toya je popolnoma spremenjena. FOTO: Kolaž (instagram/pop Tv)
La Toya je popolnoma spremenjena. FOTO: Kolaž (instagram/pop Tv)
M. U.
 2. 2. 2026 | 21:24
 2. 2. 2026 | 21:26
1:00
Začela se je 12. sezono šova Kmetija. Tokrat se za glavno nagrado 50.000 evrov potegujejo tudi znani obrazi, med njimi Igor Mikič, La Toya in Carmen Osovnikar

In seveda kot se za šov spodobi, je že na začetku počilo. Tako sta si v lase skočili Nuša Šebjanič in Lana Pečnik. Dami sta se namreč sporekli že pred že pred prihodom na posestvo in tako Lana trdi, da se je Nuša s sedmimi sotekmovalci dogovorila, da se je bodo znebili.

Je pa po drugi strani bolj miroljubna in nežnostim naklonjena La Toya in pravi, da »Vsi se bojijo malo lepše ženske, tako da se zdaj trenutno prepuščam situaciji, bo, kar bo,«.

La Toya torej tako ne izključuje možnosti, da na Kmetiji najde novo ljubezen. 

