Na koncertu slekel plašč in z njim pokril premraženega Jelinčiča (FOTO)

Mednarodno priznani umetnik Sašo Gačnik - Svarogov je v nekdanjem Nacističnem taborišču za vojne ujetnike STALAG XVIII v Mariboru, kjer je danes Mednarodni raziskovalni center druge svetovne vojne (MRC), ki ga vodi Janez Ujčič, s premiernim koncertom začel svojo turnejo Zavoljo življenja na Zemlji. Koncerta so se udeležili številni slovenski politiki iz vrst koalicijskih in opozicijskih strank, znani Slovenci ter ruska delegacija z veleposlanikom Timurjem Ejvazovom na čelu. Po nekaj odigranih pesmih je Gačnik z vprašanjem: »Tovariš Jelinčič, zakaj pa imate prekrižane roke?« naslovil Zmaga Jelinčiča Plemenitega, ki je sedel v prvi vrsti. Ta mu je serviral z odgovorom, da ga zebe. Sašo je slekel svoj plašč, z njim pokril Jelinčiča, od občinstva pa za svojo gesto požel bučen aplavz odobravanja. Gostja koncerta je bila tudi Violeta Tomić, znana kot ena najboljših slovenskih interpretatork poezije, ki je vrhunsko recitirala nekatera Gačnikova dela.

Verjame v nujnost sobivanja

»Kultura je eno izmed najmočnejših orodij za soustvarjanje realnosti družbenega sistema. S pomočjo kulture je mogoče potrkati na človeška srca in vzpodbuditi delovanje razuma. S projektom Zavoljo življenja na Zemlji želim doprinesti svoj kamenček k formiranju lepšega in pravičnejšega sveta, v katerem ni prostora za fašistične ideologije. Trdno verjamem v nujnost sobivanja oziroma sodelovanje v mnogopolarni svetovni ureditvi, saj različne kulture bogatijo človeško vrsto. Vendar pa je za dosego takšnega cilja treba začeti vzgajati dialog in medsebojno spoštovanje tako med posamezniki kot tudi med različnimi narodi,« je Sašo Gačnik strnil vtise po koncertu. »Absolutna ljubezen z velikimi ušesi je edini ključ do rešitve.« Naslednji bo že ta petek v moskovskem Muzeju zmage. Gačnikovo iniciativo so podprli Art Garfunkel Jr. (ZDA), Vadim Samojlov - Agata Kristi (Rusija), Emmanuel Forest (Francija) in številni drugi zvezdniški umetniki z vsega sveta. Nekateri se mu bodo na odru pridružili že na petkovem koncertu v Moskvi.

Koncert je bil poseben in ekskluziven. FOTO: ANŽE KRŽE

Zdravica za prijateljstvo med narodi: Sašo Gačnik - Svarogov, Janez Ujčič in veleposlanik Timur Ejvazov FOTO: ANŽE KRŽE