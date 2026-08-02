Na Kras prihajata Jan Plestenjak in Dejan Vunjak: vrača se največji praznik terana in pršuta

Kras bo med 7. in 16. avgustom znova zaživel v znamenju 54. Praznika terana in pršuta, ene najstarejših in najbolj prepoznavnih etnološko-kulinaričnih prireditev pri nas. Dogodek že več kot pet desetletij združuje vrhunsko kulinariko, vino, bogato kulturno dediščino in predvsem ljudi, ki ohranjajo kraško tradicijo.

Praznik se bo začel 7. avgusta v Sežani s slavnostnim odprtjem in razglasitvijo desetih najbolje ocenjenih teranov. Obiskovalce čaka deset dni pestrega dogajanja – od vinskih in kulinaričnih večerov, športnih prireditev ter druženj po kraških vaseh do kulturnega in zabavnega programa. Vrhunec dogajanja bo tradicionalni praznični konec tedna v Dutovljah. V soboto bodo pripravili priljubljeni WineRun Teran, turnir v briškuli in delavnice za najmlajše, večer pa bodo zaznamovali koncerti Etheree, Jana Plestenjaka in skupine Elvis Jackson. Nedelja bo namenjena najbolj prepoznavnim podobam praznika. Kraška vas bo gostila lokalne vinarje, pršutarje in obrtnike, obiskovalci pa bodo lahko okušali najboljše terane, spremljali tradicionalno povorko kraških voz, kulturni program in podelitev priznanj najboljšim vinarjem. Za glasbeni zaključek bodo poskrbeli skupina Lisjaki ter Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami.