Na letalu proti Sloveniji je jokala: »50 evrov je bilo vredno moje življenje« (VIDEO)

Katja Pančur, ki je slovensko javnost v zadnjih letih pretresla z razkritji o svojem otroštvu, posvojitvi iz Rusije in domnevnih zlorabah, o katerih je pisala tudi v knjigi Varna hiša groze, je sledilcem razkrila še en boleč košček svoje življenjske zgodbe. Tokrat je spregovorila o spominu, ki ga v njej še danes prebudi bankovec za 50 evrov. Povezan je namreč z dnevom, ko je kot 12-letna deklica zapustila Rusijo in sama odpotovala v Slovenijo.

»Ne vem, če sem že kdaj to povedala, ampak zame, ko vidim bankovec za 50 evrov, je v glavi en tak zelo oseben spomin,« je začela svojo pripoved. Spomin jo vrne v trenutek, ko jo je takratna skrbnica pospremila na letalo. Pred odhodom ji je v roke stisnila bankovec za 50 evrov, sama pa sploh ni vedela, kaj ta denar predstavlja. »Kot otrok, ki do 12. leta praktično ni imel stika z denarjem, nisem vedela, kaj so evri. Nisem vedela, kaj lahko dobiš za ta denar in kaj sploh pomeni,« se spominja. Toda veliko bolj kot denar jo je takrat preplavljal strah, negotovost in občutek, da za seboj pušča vse, kar je do tedaj poznala.

Katja Pančur. FOTO: Črt Piksi

»Spomnim se, da sem držala tisti bankovec za 50 evrov in gledala katalog na letalu. V njem so bili parfumi, čokolade in druge stvari, ki si jih lahko kupil. Meni pa so tekle solze, ker me je bilo strah,« je priznala. Takrat je bila sama na poti v novo državo, novo okolje in novo življenje. »Vedela sem, da me skrbnica ne želi več imeti. Vedela sem tudi, da grem v Slovenijo k moškemu, ki sem ga prej videla samo nekajkrat. Bilo me je grozno strah,« je iskreno povedala.

Sodni postopki še vedno brez epiloga

Katjina zgodba je slovensko javnost pretresla predvsem po izidu knjige, v kateri je opisala otroštvo v Rusiji, prihod v Slovenijo in življenje pod okriljem nekdanjega budističnega vodje Ronana Chatellierja, ki jo je kot mladoletnico dolga leta psihično, fizično in spolno zlorabljal. Podobne obtožbe so v preteklosti javno izrekle tudi nekatere druge žrtve. Chatellier, ki je pred leti zapustil Slovenijo in se vrnil v Francijo, očitke zanika, sodni postopki pa še niso dobili dokončnega epiloga.

Ob koncu je sledilcem ponudila tudi razmislek o tem, kako delujejo človeški spomini in travme. »Mogoče malo perspektive, kaj vse se lahko v naših možganih prikrade na dan samo zaradi papirja,« je povedala.