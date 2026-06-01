Na nebu so zvezde žarele: MePZ Grosuplje pripravil koncert planinskih pesmi (FOTO)

V Družbenem domu Grosuplje so pripravili koncert planinskih pesmi z naslovom Na nebu zvezde še žarijo v izvedbi domačega mešanega pevskega zbora. Pevke in pevci so nastopili pod vodstvom Gabrijele Cedilnik in korepetitorja Primoža Cedilnika. Obiskovalci so uživali v prijetnem glasbenem večeru, prežetem s toplino pesmi, ljubeznijo do glasbe in planinskega izročila.

Ivo Puhar je recitator in pevec v zboru. FOTO: arhiv MePZ Grosuplje

Mešani pevski zbor Grosuplje je bil ustanovljen v začetku leta 2013 kot MePZ U3. Ustanovilo ga je vodstvo Univerze za tretje življenjsko obdobje Grosuplje. Sedem let so prepevali kot pevke in pevci grosupeljske univerze za starejše. Od leta 2020 delujejo samostojno kot Mešani pevski zbor Grosuplje pod Zvezo kulturnih društev Grosuplje. »Že od začetka nas vodi Gabrijela Cedilnik. V veliko pomoč pri delu ji je njen mož Primož, ki je korepetitor zbora, poučuje moške glasove, nenadomestljiv je tudi pri glasbenih spremljavah, tako na vajah kot na nastopih.

Obiskovalci so z zanimanjem prisluhnili planinskim pesmim. FOTO: arhiv MePZ Grosuplje

Z zavzetostjo, visoko strokovnostjo in bogatimi izkušnjami, ki sta jih pridobila v dolgoletnem poučevanju pevskih zborov, pa tudi z veliko potrpljenja Gabrijela in Primož oblikujeta naše vaje in nastope,« je povedal Ivo Puhar, pevec in recitator na nastopih zbora, tudi član upravnega odbora MePZ Grosuplje. Puhar dodaja, da jih prepevanje v zboru združuje, bogati in razveseljuje: »Zavedamo se, da zborovsko petje pri starejših pozitivno vpliva na naše psihofizično zdravje. Poslanstvo našega zbora je prepevanje slovenskih pesmi na različnih dogodkih in predstavah, bogatenje kulturnega življenja v naši občini in po Sloveniji. Radi se družimo, nastopamo in veseli smo, če nas kdo povabi.«

Mogočnost gora

Na koncertu MePZ Grosuplje je zbrane nagovoril grosupeljski podžupan Janez Pintar ter se članom zahvalil za njihov trud, predanost in bogatenje kulturnega utripa v občini. Ob tem je poudaril, da na občini cenijo njihovo prizadevno delo ter pripravo koncertov in kulturnih dogodkov, ki povezujejo ljudi in ohranjajo pevsko tradicijo. Nastopajočim je zaželel še veliko uspešnih nastopov, obiskovalcem pa prijetno glasbeno doživetje.

Gabrijela Cedilnik vodi zbor že od začetka. FOTO: arhiv MePZ Grosuplje

Pevke in pevci so gradivo za koncert med drugim črpali iz zakladnice ljudskih pesmi in iz pesmarice Franceta Malešiča Zavriskaj in zapoj. Malešič je zdravnik, alpinist in gorski reševalec, ki je zbiral ljudske in planinske pesmi ter tako ohranil velik del slovenskega planinskega izročila. V drugem delu koncerta so pevke in pevci zapeli šest znanih Avsenikovih planinskih pesmi, katerih motivi so neizmerne lepote in mogočnost slovenskih gora. V njih opevajo jutranje meglice, cvetlice in zelenje, občutek svobode, ki ga človek doživi med vrhovi, ter pripadnost goram in domovini. Primož Hieng