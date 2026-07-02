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POLETNA NOČ

Na Poletni noči smo opazili številne znane obraze: poglejte, kdo je bil tam (FOTO)

Gala koncert 74. Ljubljana Festivala, posvečen Otu Pestnerju, je poleg glasbenih legend na oder in v občinstvo privabil tudi številne znane obraze iz kulturnega in javnega življenja.
FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net

Nina Pečar, glasbenica; Boštjan Romih, televizijski in radijski voditelj FOTO: Mediaspeed.net

Nina Pečar, glasbenica; Boštjan Romih, televizijski in radijski voditelj FOTO: Mediaspeed.net

Dragan Bulič, glasbeni urednik FOTO: Mediaspeed.net

Dragan Bulič, glasbeni urednik FOTO: Mediaspeed.net

Polona Bobinac, izvršna direktorica prodaje, Gorenje in Franjo Bobinac, predsednik, Olimpijski komite FOTO: Mediaspeed.net

Polona Bobinac, izvršna direktorica prodaje, Gorenje in Franjo Bobinac, predsednik, Olimpijski komite FOTO: Mediaspeed.net

Marko Jazbec, predsednik uprave, Zavarovalnica Sava; Saša Jazbec, Ministrstvo za finance  FOTO: Mediaspeed.net

Marko Jazbec, predsednik uprave, Zavarovalnica Sava; Saša Jazbec, Ministrstvo za finance  FOTO: Mediaspeed.net

Mojca Stropnik, odvetnica; prof. dr. Miro Cerar, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani FOTO: Mediaspeed.net

Mojca Stropnik, odvetnica; prof. dr. Miro Cerar, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani FOTO: Mediaspeed.net

Darja Kuhar Kotnik, soustanoviteljica in podpredsednica Društva za zdravje naroda; Rajko Kotnik, bivši poslovni FOTO: Mediaspeed.net

Darja Kuhar Kotnik, soustanoviteljica in podpredsednica Društva za zdravje naroda; Rajko Kotnik, bivši poslovni FOTO: Mediaspeed.net

Elza Budau, slovenska tekstopiska, pesnica in pisateljica FOTO: Mediaspeed.net

Elza Budau, slovenska tekstopiska, pesnica in pisateljica FOTO: Mediaspeed.net

Mario Galunič, TV voditelj FOTO: Mediaspeed.net

Mario Galunič, TV voditelj FOTO: Mediaspeed.net

dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije in Darko Brlek, direktor in umetniški vodja, Festival Ljubljana; FOTO: Mediaspeed.net

dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije in Darko Brlek, direktor in umetniški vodja, Festival Ljubljana; FOTO: Mediaspeed.net

Oto Pestner, pevec v objemu predsednice Republike Slovenije FOTO: Mediaspeed.net

Oto Pestner, pevec v objemu predsednice Republike Slovenije FOTO: Mediaspeed.net

FOTO: Mediaspeed.net
Nina Pečar, glasbenica; Boštjan Romih, televizijski in radijski voditelj FOTO: Mediaspeed.net
Dragan Bulič, glasbeni urednik FOTO: Mediaspeed.net
Polona Bobinac, izvršna direktorica prodaje, Gorenje in Franjo Bobinac, predsednik, Olimpijski komite FOTO: Mediaspeed.net
Marko Jazbec, predsednik uprave, Zavarovalnica Sava; Saša Jazbec, Ministrstvo za finance  FOTO: Mediaspeed.net
Mojca Stropnik, odvetnica; prof. dr. Miro Cerar, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani FOTO: Mediaspeed.net
Darja Kuhar Kotnik, soustanoviteljica in podpredsednica Društva za zdravje naroda; Rajko Kotnik, bivši poslovni FOTO: Mediaspeed.net
Elza Budau, slovenska tekstopiska, pesnica in pisateljica FOTO: Mediaspeed.net
Mario Galunič, TV voditelj FOTO: Mediaspeed.net
dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije in Darko Brlek, direktor in umetniški vodja, Festival Ljubljana; FOTO: Mediaspeed.net
Oto Pestner, pevec v objemu predsednice Republike Slovenije FOTO: Mediaspeed.net
A. G.
 2. 7. 2026 | 17:25
2:57
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Ljubljanski Kongresni trg je ob tradicionalnem gala koncertu Poletna noč znova zaživel v znamenju slovenske glasbene dediščine. Letošnja izvedba je bila posvečena življenjskemu jubileju in 70-letnici ustvarjanja Ota Pestnerja, ene ključnih osebnosti slovenske zabavne glasbe. Na odru sta nastopila Simfonični orkester RTV Slovenija in Big Band RTV Slovenija, ki sta pod taktirko dirigenta in glasbenega vodje Patrika Grebla izvedla orkestralne priredbe Pestnerjevih največjih uspešnic. Program je temeljil na njegovem bogatem opusu zimzelenih skladb, med katerimi so zazvenele tudi Trideset let, Bisere imaš v očeh, Vrača se pomlad in Mati, bodiva prijatelja.

Večer sta povezovala televizijska voditelja Boštjan Romih in Marjana Grčman, ki sta občinstvo popeljala skozi glasbeno pot enega najprepoznavnejših slovenskih pevcev in avtorjev. Na odru so se Otu Pestnerju s čustvenimi interpretacijami poklonili številni domači izvajalci, med njimi Alenka Godec, Helena Blagne, Tinkara Kovač, Saša Lešnjek, Irena Vrčkovnik in Teya, pridružili pa so se jim še Gregor Ravnik, Sergije Lugovski, Samo Kališnik, Modrijani, Kvatropirci, Chicas ter New Swing Quartet. Gala koncert, ki ga je spremljal neposredni radijski in televizijski prenos RTV Slovenija, se je tradicionalno sklenil z naslovno skladbo večera – legendarno Poletno noč, ki sta jo ustvarila Elza Budau in Mojmir Sepe.

Znani obrazi v občinstvu

Med občinstvom na Kongresnem trgu je bilo opaziti tudi številne znane obraze iz slovenskega kulturnega, medijskega in javnega življenja. Dogodek so spremljali glasbenica Nina Pečar in televizijski in radijski voditelj Boštjan Romih, kiparka in slikarka Irena Brunec Tebi ter glasbenik Tomaž Domicelj. Med prisotnimi je bil tudi glasbeni urednik Dragan Bulič.

Nina Pečar, glasbenica; Boštjan Romih, televizijski in radijski voditelj FOTO: Mediaspeed.net
Nina Pečar, glasbenica; Boštjan Romih, televizijski in radijski voditelj FOTO: Mediaspeed.net
Dragan Bulič, glasbeni urednik FOTO: Mediaspeed.net
Dragan Bulič, glasbeni urednik FOTO: Mediaspeed.net

V prvih vrstah so sedeli odvetnica Mojca Stropnik in prof. dr. Miro Cerar, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, pa tudi Darja Kuhar Kotnik in Rajko Kotnik ter Polona Bobinac, izvršna direktorica prodaje, Gorenje in Franjo Bobinac, predsednik, Olimpijski komite Slovenije in Marko Jazbec, predsednik uprave, Zavarovalnica Sava s Sašo Jazbec, Ministrstvo za finance.

Polona Bobinac, izvršna direktorica prodaje, Gorenje in Franjo Bobinac, predsednik, Olimpijski komite FOTO: Mediaspeed.net
Polona Bobinac, izvršna direktorica prodaje, Gorenje in Franjo Bobinac, predsednik, Olimpijski komite FOTO: Mediaspeed.net
Marko Jazbec, predsednik uprave, Zavarovalnica Sava; Saša Jazbec, Ministrstvo za finance  FOTO: Mediaspeed.net
Marko Jazbec, predsednik uprave, Zavarovalnica Sava; Saša Jazbec, Ministrstvo za finance  FOTO: Mediaspeed.net
Mojca Stropnik, odvetnica; prof. dr. Miro Cerar, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani FOTO: Mediaspeed.net
Mojca Stropnik, odvetnica; prof. dr. Miro Cerar, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani FOTO: Mediaspeed.net

Dogodek so si ogledali še slovenska tekstopiska, pesnica in pisateljica Elza Budau, priljubljeni televizijski voditelj Mario Galunič ter direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek, skupaj s predsednico Republike Slovenije dr. Natašo Pirc Musar.

dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije in Darko Brlek, direktor in umetniški vodja, Festival Ljubljana; FOTO: Mediaspeed.net
dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije in Darko Brlek, direktor in umetniški vodja, Festival Ljubljana; FOTO: Mediaspeed.net
Oto Pestner, pevec v objemu predsednice Republike Slovenije FOTO: Mediaspeed.net
Oto Pestner, pevec v objemu predsednice Republike Slovenije FOTO: Mediaspeed.net

Med občinstvom je koncert spremljal tudi slavljenec večera Oto Pestner, ki mu je bil gala večer v celoti posvečen.

Darja Kuhar Kotnik, soustanoviteljica in podpredsednica Društva za zdravje naroda; Rajko Kotnik, bivši poslovni FOTO: Mediaspeed.net
Darja Kuhar Kotnik, soustanoviteljica in podpredsednica Društva za zdravje naroda; Rajko Kotnik, bivši poslovni FOTO: Mediaspeed.net
Elza Budau, slovenska tekstopiska, pesnica in pisateljica FOTO: Mediaspeed.net
Elza Budau, slovenska tekstopiska, pesnica in pisateljica FOTO: Mediaspeed.net
Mario Galunič, TV voditelj FOTO: Mediaspeed.net
Mario Galunič, TV voditelj FOTO: Mediaspeed.net

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