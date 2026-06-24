Na POP TV se obetajo spremembe: po Poloni Jambrek odhajata še dve znani voditeljici

Poletje bo na POP TV očitno prineslo precej kadrovskih premikov. Po napovedanem odhodu Polone Zoje Jambrek naj bi se od informativnega programa poslovili še dve voditeljici priljubljene Vizite. Medijsko hišo naj bi poleti zapustile tri znane televizijske ustvarjalke. Kot je poročal Žurnal24, se po Poloni Zoji Jambrek, dolgoletni voditeljici rubrike POP IN, poslavljata še voditeljici oddaje Vizita, Tjaša Dugulin in Špela Bezjak Zrim, ki bosta nadaljevali svojo karierno pot izven novinarstva.

Špela Bezjak Zrim naj bi svoje delo opravljala še do sredine poletja. Kam jo bo vodila nadaljnja poklicna pot, ni razkrila, je pa po poročanju Žurnala24 povedala, da je dobila povabilo, ki ga »ni mogla zavrniti«. Dodala je še, da se od POP TV, kjer je v desetih letih dobila veliko izkušenj, poslavlja v dobrih odnosih. Tudi Tjaša Dugulin naj bi nove izzive iskala zunaj novinarskega poklica. Podrobnosti o njeni nadaljnji poti za zdaj niso znane.

Že pred tem je odmevala novica, da POP TV zapušča tudi Polona Zoja Jambrek, ki je bila več kot dve desetletji eden prepoznavnih obrazov hiše. Največja komercialna televizija se bo tako poleti poslovila od več znanih imen, ki so jih gledalci spremljali v informativnem in razvedrilnem programu.

Se spremembe obetajo tudi pri 24ur?

Žurnal24 je poročal tudi o neuradnih informacijah, da naj bi se spremembe pripravljale še v uredništvu oddaje 24UR. Po njihovih navedbah naj bi oddajo v prihodnje vodil tudi tretji voditeljski par, kar bi pomenilo skupno šest voditeljev. Avdicije naj bi bile po informacijah omenjenega portala že končane. V ožjem izboru naj bi bila tudi voditeljica s Kanala A Nuša Lesar in odgovorni urednik 24ur.com Jure Tepina. Uradne potrditve teh navedb za zdaj ni.

Oddaja 24ur ima sicer že dolga leta dva uveljavljena voditeljska para. Prvega sestavljata Darja Zgonc in Edi Pucer, drugega Petra Kerčmar in Jani Muhič.