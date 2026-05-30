Na prav poseben dan Matej Tonin pokazal lepo ženo (FOTO)

Evropski poslanec in predsednik NSi Matej Tonin je na Instagramu s sledilci delil poseben trenutek iz svojega zasebnega življenja. Ob rojstnem dnevu svoje žene Marjete ji je namenil čustveno voščilo in ob fotografiji zapisal: »Vse najboljše, draga žena! Bog te živi še na mnoga leta. Radi te imamo.«

Na fotografiji je njegova žena Marjeta Tonin nasmejana in vidno dobre volje. Oblečena je v ciklamno mikico, v rokah pa drži rojstnodnevno torto v podobnih barvah. Na mizi ob njej je tudi velik šopek cvetja, ki je še dodatno polepšal praznično vzdušje. Tonin je objavo pospremil s ključniki ljubezen, žena in rojstni dan.

Skupaj že od najstniških let

Matej Tonin je eden najbolj prepoznavnih slovenskih politikov. Od leta 2024 opravlja funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu, pred tem pa je bil dolgoletni predsednik stranke Nova Slovenija (NSi), minister za obrambo in tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Čeprav svoje zasebnosti praviloma ne izpostavlja pogosto, je znano, da je zelo predan družinskemu življenju. Z ženo Marjeto sta skupaj že od najstniških let, poročena pa sta od leta 2012. Živita v Zgornjem Tuhinju in sta starša treh otrok – hčerk Julije in Evelin ter sina Ožbeja. Večkrat je poudaril, da mu družina predstavlja eno najpomembnejših vrednot v življenju. Tokratna objava je med sledilci požela številne čestitke in lepe želje za slavljenko.