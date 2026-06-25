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KRESNA NOČ

Poglejte to! Na predvečer dneva državnosti Katja Kokot z lovci praznovala ta poganski praznik (VIDEO)

Medtem ko se je Slovenija pripravljala na praznovanje dneva državnosti in 35. obletnice osamosvojitve, je pozornost pritegnila objava vodje poslanske skupine Resni.ca Katje Kokot.
Katja Kokot pri delu. Foto: Aljaž Palčec
Katja Kokot pri delu. Foto: Aljaž Palčec
G. P.
 25. 6. 2026 | 10:20
 25. 6. 2026 | 10:27
3:24
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Poslanka Katja Kokot  je razkrila, da je pred državnim praznikom praznovala Kupalo oziroma kresno noč, starodavni poganski praznik, povezan s poletnim solsticijem.

»Včeraj smo praznovali Kupalo, Kresno noč. Gre za starodavni, poganski praznik. Kjer se praznuje moč sonca,« je med drugim zapisala Kokotova in dodala, da kresna noč velja za čaroben čas, ko naj bi se odpirale meje med svetovi, rastline dobile magično moč, živali pa spregovorile.

Objava je zanimiva predvsem zato, ker je prišla na predvečer enega najpomembnejših slovenskih državnih praznikov. Medtem ko politični predstavniki običajno objavljajo sporočila, povezana z osamosvojitvijo, zgodovino države ali aktualnimi političnimi vprašanji, se je Kokotova odločila izpostaviti praznovanje starodavne tradicije, povezane z naravo, soncem, ognjem in vodo.

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Katja Kokot je sicer veterinarka in doktorica veterinarske medicine, ki je po letošnjih volitvah postala poslanka in vodja poslanske skupine Resni.ca. Gre za eno od vidnejših predstavnic stranke, ki jo vodi Zoran Stevanović. V zadnjih mesecih je večkrat opozorila nase s parlamentarnimi nastopi in javnimi odzivi na aktualna politična vprašanja. Prav zato je njena objava vzbudila dodatno zanimanje, saj so poganski običaji in staroslovanske tradicije med slovenskimi politiki precej redko izpostavljena tema.

Kaj pravzaprav pomeni Kupalo?

Kupalo oziroma kresna noč je eden najstarejših slovanskih praznikov, povezan s poletnim solsticijem. V številnih slovanskih kulturah so ga povezovali s čaščenjem sonca, plodnosti, narave in življenjske energije. Obredi so pogosto vključevali kresove, petje, druženje in različne ljudske običaje. Številni etnologi poudarjajo, da se je del teh običajev skozi stoletja ohranil tudi po pokristjanjevanju Evrope, zato so se ponekod prepletli s praznovanjem kresne noči oziroma godom svetega Janeza Krstnika.

»Ne bi mogla najti boljšega kraja«

Kokotova je zapisala, da je kresno noč preživela na dogodku Lovske družine Pernica, ki letos praznuje 81 let delovanja. Ob tem je poudarila, da si ob prazniku rojstva slovenske države ni mogla predstavljati boljšega prostora za praznovanje. »Ob prazniku rojstva naše države, 35. obletnici osamosvojitve, ne bi mogla najti boljšega kraja in prostora, kjer bi Slovenija zaživela v vsej svoji tradiciji in lepoti. V naravi, med ljudmi,« je zapisala.

Dodala je še, da Slovenijo sestavljajo predvsem ljudje, ki jih ne vidimo na televiziji ali internetu, temveč na podeželju, kjer ohranjajo tradicijo, skrbijo za naravo in gradijo lokalne skupnosti.

Čeprav praznovanje kresne noči samo po sebi ni nič neobičajnega, je redkost, da se aktivni predstavnik državne politike javno identificira s starodavnim poganskim praznikom in njegovo simboliko. Še posebej na predvečer dneva državnosti, ko je javni prostor običajno zapolnjen z domoljubnimi sporočili in obeleževanjem osamosvojitve.

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Katja Kokotkresna nočpoganski praznik
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