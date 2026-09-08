Na prestižni zabavi številni znani Slovenci: Mojca Mavec navdušila v zapeljivi rdeči obleki in rokavičkah (FOTO)

V soboto je ljubljanski Grand Hotel Union znova zaživel v znamenju glamurja, glasbe in raznolikosti. Dvanajsta izvedba Dragon's Balla, enega najbolj prepoznavnih družabnih dogodkov v prestolnici, je tudi letos privabila številne domače in tuje goste, med katerimi ni manjkalo znanih obrazov iz sveta televizije, kulture, mode in zabave. Dogodek, ki sta ga leta 2014 zasnovala Mattej Valenčič in Matej Knific, že vrsto let povezuje prestižno družabno izkušnjo s sporočilom odprtosti in vključevanja.

Dragon’s Ball je prestižna ljubljanska pop-up zabava z glasbo, nastopi, modo in izrazitim poudarkom na raznolikosti, vključevanju ter podpori skupnosti LGBTQ+.

Večer je imel tudi izrazito dobrodelno in ustvarjalno noto. Gostje so prek aplikacije delili svoje asociacije na Ljubljano, iz njihovih vtisov pa je s pomočjo umetne inteligence nastala nova zgodba o mestu. Ta je postala navdih ustvarjalki Evi Breznikar, znani po blagovni znamki Evil Eve, ki je med gala večerjo pred očmi gostov izdelala unikatno torbico. To so nato prodali na tihi dražbi, izkupiček pa namenili Zvezi Anite Ogulin.

Nagrado prejel Miha Lobnik

Mojca Mavec FOTO: Mediaspeed.net

Že prihod gostov je dal vedeti, da gre za večer, pri katerem je tudi videz pomemben del celotnega doživetja. Elegantne večerne obleke, smokingi in drznejše modne kombinacije so se zlili z intenzivno rožnato osvetlitvijo dvorane, med damami pa je še posebno izstopala televizijska voditeljica. Za sobotni večer je izbrala dolgo rdečo obleko z razporkom, ki jo je dopolnila z dolgimi prosojnimi rdečimi rokavicami in ujemajočim se rdečim ogrinjalom. V celoti monokromatska oprava je bila ena najbolj opaznih modnih podob večera. Mavčeva pa z Dragon's Ballom ni povezana prvič. Pred leti je dogodek že povezovala, leta 2019 pa je prejela tudi nagrado Pink Dragon Award za svoj prispevek k vključevanju in spoštovanju različnosti.

Dogodka se je udeležil tudi Novinar Saša Krajnc. FOTO: Mediaspeed.net

Med gosti je bilo mogoče opaziti tudi več drugih znanih Slovencev. Večera so se med drugim udeležili novinar in televizijski voditeljz ženo, novinarka in publicistka, igralecter pevec in nekdanji mister Slovenije. Tudi letošnja izvedba je imela izrazito mednaroden značaj. Dragon's Ball namreč že od svojih začetkov ni zamišljen zgolj kot družabna zabava, temveč tudi kot dogodek, s katerim se Ljubljana in Slovenija predstavljata kot odprti, varni in vključujoči destinaciji za LGBTQ+ goste. V preteklih letih so se ga udeležili številni predstavniki tujih medijev, turističnih organizacij in agencij. Pomemben trenutek slavnostnega dela večera je bila tudi podelitev priznanja Pink Dragon Award. Letos ga je za dolgoletno delo na področju enakosti, človekovih pravic in raznolikosti prejel zagovornik načela enakosti

Nagrado je prejel Miha Lobnik. FOTO: Mediaspeed.net

Elegantne oprave in sproščeno vzdušje so zaznamovali sobotni večer. FOTO: Mediaspeed.net

David Urankar se je družabnega večera udeležil z ženo Ajdo Rotar Urankar. FOTO: Mediaspeed.net

Od gala večerje do zabave pozno v noč

Večer se je začel v bolj slavnostnem tonu, nato pa je dvorana postopoma dobila povsem drugačen značaj. Za enega osrednjih glasbenih nastopov je poskrbela Jana Šušteršič z bendom, za DJ-pultom pa so se zvrstili domači in tuji glasbeni gostje, med njimi Nick Nicce, Simone Paolino, VALI, Matthew Z, Matjaž Kumelj, Julien, David Nik Lipovac in DE XENIA. Ko se je uraden del večera končal, je glavno vlogo prevzelo plesišče. Fotografije s sobotnega dogajanja kažejo sproščene goste, druženje ob mizah, nazdravljanje in zabavo, ki se je nadaljevala dolgo v noč. Dragon's Ball je tako tudi tokrat ostal zvest svojemu prepoznavnemu konceptu – večeru, ki združuje eleganco, glasbo, druženje in izrazito sporočilo sprejemanja različnosti. Del letošnjega izkupička je bil namenjen tudi projektom, ki spodbujajo vključevanje, raznolikost in trajnostni razvoj.

Med gosti je bil tudi igralec Uroš Smolej. FOTO: Mediaspeed.net