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Na zapis Boštjana Romiha se je ostro odzvala Nina Pečar: »Gledal si me vso krvavo ... in nisi poklical rešilca ...« (FOTO)

Nekdanjemu partnerju je v daljšem komentarju namenila vrsto ostrih očitkov in razkrila, kaj jo je spodbudilo k odmevni javni izpovedi.
Nina Pečar in Boštjan Romih. FOTO: Mediaspeed.net

Nina Pečar in Boštjan Romih. FOTO: Mediaspeed.net

Nina Pečar in Boštjan Romih. FOTO: Mediaspeed.net

Nina Pečar in Boštjan Romih. FOTO: Mediaspeed.net

Odziv Nine. FOTO: Posnetek Zaslona

Odziv Nine. FOTO: Posnetek Zaslona

Odziv Nine. FOTO: Posnetek Zaslona

Odziv Nine. FOTO: Posnetek Zaslona

Boštjan Romih FOTO: Nina Pečar

Boštjan Romih FOTO: Nina Pečar

nina pečar FOTO: Boštjan Romih

nina pečar FOTO: Boštjan Romih

Nina Pečar in Boštjan Romih. FOTO: Mediaspeed.net
Nina Pečar in Boštjan Romih. FOTO: Mediaspeed.net
Odziv Nine. FOTO: Posnetek Zaslona
Odziv Nine. FOTO: Posnetek Zaslona
Boštjan Romih FOTO: Nina Pečar
nina pečar FOTO: Boštjan Romih
K. G.
 11. 11. 2026 | 17:15
 11. 11. 2026 | 17:47
5:43
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Razhod televizijskega voditelja Boštjana Romiha in glasbenice ter slikarke Nine Pečar očitno še ni dobil epiloga. Potem ko je Romih na družbenem omrežju Facebook objavil daljši zapis, v katerem je predstavil svoje doživljanje njunega razmerja in pojasnil razloge za razhod, se je zdaj oglasila še njegova nekdanja partnerica. Tokrat mu je odgovorila kar v komentarju pod objavo, pri čemer ni skoparila s podrobnostmi in ostrimi očitki.

Pečarjeva je 11. oktobra javno spregovorila o koncu njunega leto in pol trajajočega razmerja ter Romihu očitala psihično nasilje, poniževanje in razvrednotenje njenega dela. Voditelj je očitke že takrat odločno zanikal, v najnovejšem zapisu pa poudaril, da sta se s partnerico vse bolj razhajala in da si je sam želel odnos končati na miren način. Zapisal je tudi, da so ga njeni odzivi ob poskusih razhoda prizadeli.

Nina Pečar in Boštjan Romih. FOTO: Mediaspeed.net
Nina Pečar in Boštjan Romih. FOTO: Mediaspeed.net
Nina je svoj odgovor začela s priznanjem, da se z njegovim zapisom v večini strinja, a je ob tem poudarila pomembno razliko med nesoglasji in odnosom do partnerja. »Dragi bivši partner, mnogo od napisanega je velika resnica, celo skoraj vse,« je zapisala in pojasnila, da so bila nekatera njuna razhajanja povezana tudi z vsakdanjimi stvarmi, denimo različnimi pogledi na predstave in druge umetniške vsebine. Nato pa je nanizala vrsto očitkov. »Če zate 'sram me je tvoje družbe in te ne želim predstaviti prijateljem' ni sporna izjava, oprosti, meni je. Če je zate sprejemljivo, da mi rečeš, da je nošenje mojega kovčka po špilu zate sramotno – meni to ni sprejemljivo,« je zapisala. Med drugim mu je očitala tudi nadzorovanje njenega gibanja in prijateljstev ter neodobravanje njenega nastopanja.

Posebej jo je, kot je mogoče razbrati iz zapisa, prizadel dogodek ob pogrebu njegove mame. »Če je tebi sprejemljivo, da kot tvoja resna partnerka po enem letu skupnega življenja hodim na pogrebu tvoje mame zadnja v vrsti, ker mi rečeš, da ob tebi nimam kaj iskat, meni ni,« je zapisala in dodala še en posebej pretresljiv očitek: »Če mi rečeš štekam, da te je bivši tepel, meni to ni sprejemljivo.« Ob tem je poudarila, da je bilo podobnih dogodkov po njenem pripovedovanju še veliko. »Tako da ja, absolutno so bila med nama razhajanja. Če si slišal grde stvari od mene (ja, rekla sem ti, da si psihopat, če tako delaš z mano), si jih slišal zaradi ODNOSA, ne zaradi odhoda,« je odgovorila nekdanjemu partnerju.

Boštjan Romih FOTO: Nina Pečar
Boštjan Romih FOTO: Nina Pečar

»Nikoli me nisi spoštoval in me nikoli ne boš«

Pečarjeva se je odzvala tudi na Romihove navedbe, da je njena odmevna oktobrska objava sledila njegovi odločitvi za selitev. Po njenih besedah razlog ni bil njegov odhod, saj naj bi tudi sama takrat že iskala novo domovanje. »Moja objava je nastala, ker si me ti hladnokrvno pogledal v oči in mi rekel, kako me nikoli nisi spoštoval in me nikoli ne boš, da če bi bila vsaj violinistka, pa nisem, če bi bila vsaj zares slikarka pa tudi to nisem, če bi bila vsaj zares tonski mojster, pa tudi to nisem,« je zapisala. Kot zatrjuje, naj bi ji Romih nato še podrobno razlagal, zakaj po njegovem mnenju v ničemer ni dovolj uspešna. 

V nadaljevanju je opisala tudi izjemno hudo osebno stisko, zaradi katere naj bi se takrat samopoškodovala. Po njenih besedah ji nekdanji partner v tistem trenutku ni zagotovil pomoči, saj naj bi ga bolj skrbelo za lasten ugled. »In potem si me gledal, vso krvavo kako sem se drla nate, da si psihopat in nisi poklical rešilca, ker si se zbal ZA SVOJ UGLED. Zame se nisi, zame ti je bilo itak vseeno,« mu je očitala. Svoje občutke ob razpadu zveze pa strnila z besedami: »Tako da ja, se strinjam, med nama so bila velika razhajanja. Meni je bilo mar zate, tebi pa zase.«

Odziv Nine. FOTO: Posnetek Zaslona
Odziv Nine. FOTO: Posnetek Zaslona

Odziv Nine. FOTO: Posnetek Zaslona
Odziv Nine. FOTO: Posnetek Zaslona

Kdo si je v resnici želel razhoda?

Nina je izpodbijala tudi Romihovo predstavitev okoliščin razhoda. »Pa pozabil si omeniti, da sem zadnje pol leta jaz prosila in prosila, da se razideva. Moja prepričevanja v odnos so se dogajala bolj na začetku, ko sem te rotila, da predelaj svoje vzorce,« je zapisala. Dodala je, da naj bi nekajkrat že odšla, a naj bi jo prepričal, da se vrne. Po njenih besedah je bila pripravljena nadaljevati zvezo le, če bi se njegov odnos do nje spremenil. »Moje stališče je bilo – ali popraviš odnos, postaneš bolj spoštljiv in ostaneva skupaj ali pa ne želim stikov s tabo,« je pojasnila. O tem, kako globoko jo je razmerje po njenih besedah prizadelo, pa priča tudi njen zapis: »Zato, ker se ob nikomer še nisem čutila tako ponižano, evo. Zato.«

nina pečar FOTO: Boštjan Romih
nina pečar FOTO: Boštjan Romih
Kljub številnim ostrim očitkom je svoj obsežen komentar zaključila z željo, da bi Romih razrešil težave, ki jih sama prepoznava v njegovem odnosu do partnerstva. »Hudo mi je zate, ker jaz vsaj lahko rečem, da sem šla stran od tega, ti pa ne moreš stran od sebe, boš moral to predelati,« je zapisala in mu zaželela več miru v prihodnjih razmerjih. Romih je sicer v svojem najnovejšem zapisu poudaril, da si želi konca javnega razčiščevanja njunega zasebnega življenja. Ocenil je, da odnos ni dobro vplival na nobenega od njiju, in nekdanji partnerici namenil besede: »Dala sva si, kar sva zmogla, zdaj si dajva – mir.« A sodeč po najnovejšem odzivu Pečarjeve imata nekdanja partnerja o tem, kaj se je v njunem razmerju dogajalo in zakaj se je končalo, še vedno precej različna pogleda. 

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