Vrstijo se odzivi na odločitev EBU-jeve skupščine nacionalnih radiotelevizij, ki je z večino sklenila, da so predlagane spremembe zadostne in da ni potrebe po glasovanju o udeležbi izraelske nacionalne radiotelevizije na tekmovanju.

Kaj pomeni odločitev o slovenskem bojkotu tekmovanja za Pesem Evrovizije? RTV Slovenija skupaj s še tremi članicami EBU-ja na prireditvi ne bo sodelovala. »Slovenija na Evroviziji ne bo tekmovala, glede prenosa se bomo še dogovorili,« je tako sporočila predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.

Natalija Gorščak FOTO: Adrian Pregelj

Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak v nagovoru članic pred to odločitvijo med drugim spomnila, da je EBU v tednu po ruski agresiji na Ukrajino zavrnil sodelovanje ruskega predstavnika, zdaj pa si EBU ne upa zavrniti Izraela. Svoj nagovor je končala z besedami, da Slovenija »v imenu 20 tisoč otrok, ki so umrli v Gazi«, ne bo sodelovala na Evroviziji, če bo tam Izrael.

Na RTV razmišljajo nazadnjaško, gledalce in poslušalce imajo za uboge nevedneže

Svoj pogled na to odločitev nacionalke je predstavila tudi njihova bivša dopisnica iz Londona Nina Kojima. Tako je na omrežju X objavila daljši zapis, kjer pravi, da ji je več nekdanjih sodelavcev z RTV Slovenija pogosto poudarilo, da je njihovo poslanstvo ustvarjanje okusa gledalcev in poslušalcev ter njihovo izobraževanje.

»Torej je njihova naloga primerljiva s poslanstvom lokalnega župnika, ki prav tako skrbi za to, kako naj ljudje razumejo in dojemajo svet. Razlika pa je v tem, da ljudje k župniku pridejo prostovoljno, medtem ko so gledalci in poslušalci prisiljeni plačevati naročnino, ne glede na to, ali bodo vsebine sploh spremljali. Navedenim sem – v upanju, da bomo kljub temu ostali prijatelji – dejala, da je takšno razmišljanje nazadnjaško.«

Kojima ocenjuje, da je tak odnos do občinstva ponižujoč in da je iz njega mogoče razbrati, da o gledalcih in poslušalcih razmišljajo kot o ubogih nevednežih, ki jim bodo slepo sledili.

Ob koncu Kojima še pribije:»Seveda se nam v EBU lahko le smejijo. Do glasovanja, ki bi morda izločilo Izrael iz tekmovanja, sploh ni prišlo. Pogrešal nas ne bo nihče, na RTV Slovenija pa bodo zaposleni kljub vsemu prejeli božičnice-klaverno!«