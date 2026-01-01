  • Delo d.o.o.
DOMAČI TRAČI

Najbolj brani članki leta 2025: od smrti osebnega trenerja do Melanie Trump

Za vas smo pripravili pregled desetih najbolj branih člankov iz rubrike domači trači.
Članek o smrti trenerja fitnesa je bil najbolj bran. Simbolična slika FOTO: Chatgpt
Članek o smrti trenerja fitnesa je bil najbolj bran. Simbolična slika FOTO: Chatgpt
M. J.
 1. 1. 2026 | 07:00
5:18
Ena izmed rubrik, ki jo bralci spletne strani Slovenske novice najbolj berete, je rubrika, v kateri so domači trači. In v njej ste lani lahko našli veliko zanimivih vsebin, saj se je na področju slovenske estrade veliko dogajalo. Poročila sta se Jan Plestenjak in Tadeja Majerič, zdaj Plestenjak, pa premier Robert Golob in njegova TinaLuka Dončić in Anamaria Goltes sta dobila še drugega otroka. Odmevnih novic pa je bilo še veliko. Preden obrnemo nov list, smo za vas pripravili pregled desetih člankov iz te rubrike, ki so vas od vseh lani najbolj pritegnili in ste jih najbolj brali. 

1. mesto: Umrl je slovenski podjetnik in osebni trener, bil je v burni zvezi z znano misico

Lani ste najbolj brali članek o smrti osebnega trenerja, podjetnika in ustanovitelja več uspešnih podjetij na področju športa, zdravja in adrenalinskih doživetij, Andraža Kavke. Poznan je bil tudi po tem, da je bil v zvezi z Anamarijo Avbelj, ki je bila leta 2008 Miss Universe Slovenije.

2. mesto: Šok na slovenski glasbeni sceni: po desetletjih zakona se razhaja ta znani par

Zelo vas je zanimala tudi novica o razhodu Matjaža in Urše Vlašič. Lani bi sicer morala praznovati 30. obletnico poroke. V času, ko je informacija prišla v javnost, sicer še nista vložila zahtevka za ločitev, vseeno pa takrat nista več živela skupaj. Matjaž in Urša sta sicer pustila velik pečat na slovenski glasbeni sceni, saj sta se podpisala pod ogromno skladb.

3. mesto: Zakonca Plestenjak: ljubezen bo trajala, prihaja naraščaj (Suzy)

Za Janom Plestenjakom je nepozabno leto, saj se je s partnerico Tadejo 11. oktobra poročil. Novica je tistega dne udarila kot strela z jasnega, saj ni bilo javno znano, da se bosta poročila ravno na ta dan. Članke o njiju ste zelo brali, še posebej tega, ki je med drugim govoril o njunem naraščaju.

Tadeja in Jan Plestenjak. FOTO: Instagram
Tadeja in Jan Plestenjak. FOTO: Instagram

4. mesto: Aleš Vovk - Raay 14-letni pevki uničil sanje: »Rekel je, da nima časa za take, kot sem jaz«

Lani je bil zelo bran članek o Ani Mengeš, ki je spregovorila o Alešu Vovku - Raayu. Ana je pred leti postala prvi glas Gorenjske, a na ta izbor nima samo lepih spominov. Povedala je, kaj se je okrog njena dogajalo. Članek o njej ste brali bolj kot tiste, ki so se nanašali na spor med zakoncema Vovk in Niko Zorjan

5. mesto: Izbrskali smo posnetek Raaya in Marjetke, za katerega si želita, da ne bi obstajal (VIDEO)

Raay in Marjetka sta pred leti s skupino nastopila v eni od sezon glasbenega šova X Factor, v kateri je bil takrat en od žirantov sloviti Simon Cowell. V šovu niso prišli v zaključne boje. Članek o njihovem nastopu v šovu vas je zelo pritegnil.

6. mesto: Po obnovi hiše v Delovni akciji završalo, razočarana se je oglasila Maruša

Zaradi neprimernih bivalnih razmer so se v oddaji Delovna akcija odločili, da mladi družini Roka in Maruše pomagajo ustvariti skupen dom. A vsi nad tem niso bili navdušeni. Pojavile so se kritike na oddajo in na starše. Več o tem si lahko preberete v članku na zgornji povezavi.

7. mesto: Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Filip Pesek, sin slovenske televizijske voditeljice Rosvite Pesek, in njegova žena Nastja Kramer Pesek sta se pred meseci udeležila razkošne poroke v Italiji. Nastja je takrat na instagramu objavila razkošen meni, ki so ga bili deležni svati. In ta je bil res nekaj posebnega. Članek o tem je bil lani eden bolj branih.

8. mesto: Tuji novinar objavil posnetek iz Planice: Tega nisem videl še nikjer (VIDEO)

Lanske tekme v smučarskih skokih v Planici so navdušile. Na eni izmed njih je padel tudi nov svetovni rekord, ki ga je postavil Domen Prevc. Niso pa bili samo dolgi skoki tisto, kar je ljudi navdušilo. Oglasil se je nemški športni novinar in komentator Luis Holuch, ki je bil navdušen tudi nad eno stvarjo, ki jo je opazil na zaslonu, ki je bil na prizorišču.

9. mesto: RTV Slovenija sporočila slabo novico glede oddaje, ki jo vodi Marcel Štefančič

Marcel Štefančič je vrsto let vodil oddajo Studio City. Ta se je nato končala in zdaj vodi oddajo Marcel. Številni gledalci tudi to novo radi spremljajo, a konec oktobra so izvedeli slabo novico. RTV Slovenija je na Facebooku sporočila, da tisti dan ne bo na sporedu. Povedala pa je tudi razlog za to.

10. mesto: Soseda Melanie Trump: Prišla je v Sevnico povsem inkognito v spremstvu varnostnikov

Bralci zelo radi berete članke o Melanii Trump, pa tudi o njenem sinu Barronu. Lani vas je še posebej pritegnilo, kaj so o njej povedali Sevničani. Članek o tem je bil med najbolj branimi.

Andraž Kavka, Anamarija Avbelj, Matjaž Vlašič, Urša Vlašič, Jan Plestenjak, Tadeja Majerič, Tadeja Plestenjak, Aleš Vovk, Marjetka Vovk, delovna akcija, Rosvita Pesek, Nastja Kramer Pesek, Filip Pesek, Planica, Marcel Štefančič, Melania Trump
ZADNJE NOVICE
08:00
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI INTERVJU

Robert Golob iskreno o odnosu z Natašo Pirc Musar: »Ni enostavno, a se trudim vsak dan.«

Predsednik vlade je v novoletnem intervjuju povedal, kaj ga je leto 2025 naučilo, katere poteze vlade naj bi ljudje že občutili in zakaj ga najbolj skrbi širjenje neresnic ter sovraštva v javnem prostoru.
Nina Čakarić1. 1. 2026 | 08:00
07:50
Bulvar  |  Domači trači
DIAMANTNA POROKA

Damjan Murko presenetil stare starše: »Čas je, da jima vsaj delček vrnem« (FOTO)

Babico in dedka je pripeljal na kraj, kjer sta si pred 60 leti obljubila večno ljubezen.
1. 1. 2026 | 07:50
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
NERAZISKANO

Umor na Brodarjevem trgu pretresel Ljubljano: kdo je naročil smrt 40-letnika? (FOTO)

Poobjavljamo zgodbe o neraziskanih zločinih, ki so pretresli Slovenijo.
1. 1. 2026 | 07:00
07:00
06:29
Novice  |  Slovenija
INOVACIJA

Koroški komik Tomislav svet osvaja s kolesom za rezanje drv, navdušil je celo Američane (FOTO)

Tokrat je Tomislav Vrlič s kolegom v cirkularko predelal staro Rogovo specialko.
Lovro Kastelic1. 1. 2026 | 06:29
06:00
Bulvar  |  Suzy
LEPOTNI NASVETI

Lepotilnica za vstop v novo leto: prijetna in enostavna v štirih korakih (Suzy)

Kanček glamurja se tudi na dan potem spodobi.
1. 1. 2026 | 06:00

