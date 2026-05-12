Najbolj postaven slovenski župan praznuje, tako pa so ga presenetile prijateljice (FOTO)

David Klobasa, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki že od samega začetka županovanja velja za najbolj postavnega, najbolj vročega slovenskega župana, je na svet prijokal 12. maja 1988. leta, le še dva kroga okrog sonca ga torej ločita do prelomne štiridesetice. A precej melanholično se je Klobasa počutil že pred letošnjim rojstnim dnevom. »Bolj kot občutek praznovanja me letos spremlja občutek razmisleka. Morda zato, ker človek z leti vedno manj šteje rojstne dneve in vedno bolj trenutke, ki so ga zaznamovali, preizkusili ali spremenili,« je začel zapis, v katerem je s sledilci delil nekaj svojih misli ob iztekajočem se še enem letu na Zemlji. »Živimo v času, ki od ljudi zahteva nenehno dokazovanje. Družba nas skoraj vsak dan prepričuje, da moramo biti hitrejši, uspešnejši, glasnejši, popolnejši in bolj opazni od drugih. Kot da je vrednost človeka odvisna od tega, koliko ljudi ga pozna, koliko vpliva ima ali koliko pozornosti zna pritegniti. A življenje me je v zadnjem letu naučilo nekaj povsem drugega. Naučilo me je, da največje bitke pogosto niso javne. Odvijajo se znotraj človeka, tam, kjer ni kamer, mikrofonov in aplavza. Tam, kjer ostaneš sam s svojimi mislimi, dvomi, strahovi in vprašanjem, ali si še vedno človek, kakršen si si nekoč želel postati,« je zapisal Klobasa.

Sam je ugotovil, da »uspeh brez notranjega miru ne pomeni veliko«. »Morda bi bila družba danes bolj zdrava, če bi si znali nekoliko pogosteje priznati, da nismo popolni. Da ni nič narobe, če človek včasih pade, podvomi vase ali potrebuje pomoč. Prav nasprotno. Mislim, da človeka najbolj definirajo ravno trenutki, ko po padcu ponovno vstane, ne da bi pri tem izgubil svojo dobroto,« je med drugim dodal in s svetom delil še najpomembnejšo stvar, ki se je je v zadnjem letu naučil: »Življenje ni tekmovanje. Ni dirka za statusom, pozornostjo ali potrditvijo drugih ljudi. Življenje je predvsem odnos. Odnos do samega sebe, do drugih ljudi in do časa, ki nam je podarjen.«

Je pa David Klobasa, kot kaže, v vseh teh letih zgradil tudi lep krog prijateljev, ki mu stojijo ob strani, se z njim veselijo in mu pomagajo prebroditi tudi težje trenutke. Danes so ga tako nadvse razveselile prijateljice, ki so mu pripravile nepozabno rojstnodnevno presenečenje. Kakšno je to bilo, David Klobasa, ni razkril, se je pa skupini prijateljic zahvalil za ves trud in pozornost. »Celo življenje sem čakal, da bo enkrat nekdo nekaj organiziral zame … in danes se mi je ta želja, ne da bi se tega sploh zavedal, uresničila. Hvala vam za ves trud, pozornost in trenutke, ki jih ne bom nikoli pozabil,« je bil hvaležen današnji slavljenec.