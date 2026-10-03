Najbolj priljubljeni slovenski župnik Martin Golob je imel posebno nalogo: pred oltar je stopil znani pevec (FOTO)

Včasih se najlepše zgodbe začnejo povsem tiho. Brez velikega pompa, brez napovedi in brez potrebe, da bi o njih vedel ves svet. Potem pa pride dan, ko se vse spremeni. En pogled, en »da«, en prstan in vrata, skozi katera zaljubljenca ne stopita več kot fant in punca, temveč kot mož in žena. Prav takšen dan sta doživela pevec Jan Potrč in Lucija Burgar, ki sta 26. septembra naredila velik življenjski korak. Čeprav je od njunega poročnega dne minilo že nekaj dni, se zdi, da se vtisi še niso polegli. Jan je namreč na Instagramu s svojimi sledilci delil čustvene poročne fotografije in ob njih zapisal besede, ki razkrivajo, kako zelo poseben je bil zanju ta dan.

»Še nekaj dni nazaj sva pred oltarjem stala kot fant in punca. Skozi ta vrata pa sva stopila kot mož in žena,« je zapisal ob fotografijah. In prav v tem stavku je zajeta vsa čarobnost njunega dne. Nekaj, kar se zgodi v enem samem trenutku, a za vedno spremeni življenje dveh ljudi. Jan je priznal, da je težko z besedami opisati dan, v katerega sta z Lucijo vložila toliko želja, pričakovanj in ljubezni. Danes, ko gledata fotografije, se jima skoraj ne zdi mogoče, da je vse skupaj že za njima. A čeprav je poročno slavje minilo, bo spomin nanj ostal z njima za vedno. »Ostal pa bo v srcu za vedno,« je zapisal Jan in dodal srce ter poročni prstan. Njuna poroka je bila očitno prežeta s prav tistimi malenkostmi, zaradi katerih poročni dan postane resnično njun. Od skrbno izbranih poročnih oblek do pravljične lokacije, čustvenega obreda in fotografij, ki so ujeli trenutke, ki jih bosta lahko podoživljala še dolga leta.

Pravljična lokacija in trenutki, ki ostanejo

Poseben del njune zgodbe je bila tudi lokacija. Jan in Lucija sta izbrala Čuden ranč, ki ju je očaral že ob prvem obisku. »Ko sva jo prvič videla, sva vedela, da je to to,« je razkril Jan. Ko je prišel njun veliki dan, pa je lokacija po njegovih besedah presegla vsa njuna pričakovanja. Posebno mesto v njunem spominu bo imel tudi poročni obred, ki ga je vodil Martin Golob. Jan se mu je zahvalil za obred, poln topline, smeha in čustev – natanko takšen, kot sta si ga mladoporočenca želela.

Letošnje leto očitno piše ljubezenske zgodbe

Jan in Lucija pa nista edini znani slovenski par, ki je letos svojo ljubezensko zgodbo zapečatil s poroko. Med odmevnejšimi porokami leta je bila poroka igralke Katarine Čas in italijanskega skladatelja Luce Ciute. Poročila sta se v Trstu, obred pa je potekal v slovenščini in italijanščini. Poleti sta pred oltar stopila tudi Tjaša Kramarič in pevec Jaka Šinkovec. Nekdanja tekmovalka šova Sanjski moški in pevec skupine Firbci sta si večno zvestobo obljubila v krogu najbližjih. Posebno čustven je bil trenutek, ko je Jaka zapel svoji nevesti.

Svoje veliko poglavje sta letos zaključila tudi Kaja Vidmar in Šime Vrsaljko. Slovenska igralka in manekenka ter nekdanji hrvaški nogometaš sta se poročila v okolici Zadra. Avgusta je poročne zvonove slišal tudi slovenski športni svet. Odbojkar Tonček Štern se je poročil s svojo dolgoletno partnerko Heleno. Na njunem velikem dnevu so bili tudi njuni otroci, slavje pa so popestrili številni znani glasbeni obrazi.

Septembra je sledila še ena odmevna poroka. Legendarni smučar Bojan Križaj je po več kot dveh desetletjih zveze stopil pred oltar s Špelo Žle. Na Ljubljanskem gradu sta se istega dne poročila tudi Križajev prijatelj Aleš Peljhan in Nina Makuc, para pa naj bi bila drug drugemu poročni priči. V zakon je letos stopil tudi spletni ustvarjalec Pero Martić, ki se je poročil z Ariano, nekdanjo miss turizma 2019. Svoj veliki dan sta obeležila precej intimno, v krogu družine. Leto 2026 je tako za številne znane obraze očitno leto novih začetkov, poročnih prstanov in obljub, izrečenih pred najbližjimi. In zdaj je med njimi tudi Jan. Njegova in Lucijina zgodba je 26. septembra dobila nov naslov. Fant in punca sta pred oltarjem postala mož in žena. Ostanejo fotografije, spomini, nasmehi, solze, objemi in vsi tisti majhni trenutki, zaradi katerih poročni dan ni le datum na koledarju, ampak dan, ki ga nosiš s seboj vse življenje. Jan se je ob koncu zahvalil tudi vsem svatom, ki so njun dan napolnili z objemi, nasmehi, solzami, plesom in lepimi besedami.