Najbolj seksi Slovenec postal očka: rodil se je mali Nik

Mnogi se ga spomnijo kot radijskega voditelja z nalezljivim smislom za humor, drugi po nenavadnih podvigih, s katerimi je večkrat presenetil javnost. Matic Herceg je pred nekaj leti nase opozoril tudi z nazivom najbolj seksi znanega Slovenca, zdaj pa ga čaka povsem nova in verjetno najlepša življenjska vloga. Z izbranko Kajo Klančar sta namreč naznanila rojstvo sina, ki sta mu nadela ime Nik. Veselo novico sta delila na družbenih omrežjih. Poleg medijskega dela Hercega sicer mnogi cenijo tudi zaradi njegove predanosti prostovoljnemu gasilstvu.

V preteklosti je voditelj večkrat dokazal, da mu izzivi niso tuji. Med drugim se je na Šmarno goro odpravil v visokih petah, po osvojitvi naziva najbolj seksi znanega Slovenca pa je zmago proslavil s skokom v mrzlo Ljubljanico. Ta drznost in pripravljenost na soočanje z zahtevnimi situacijami mu bosta nedvomno koristili tudi v novi vlogi očeta.