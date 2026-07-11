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ZAHVALIL ZA VSO PODPORO

Najbolj vroči slovenski župan David Klobasa očetu izrekel besede, ki sežejo do srca

Župan Svete Trojice v Slovenskih goricah, ki že leta buri pozornost s svojo podobo in sproščenim nastopom, je tokrat pokazal povsem drugo plat.
Čestital je očetu. FOTO: David Klobasa, Instagram, zaslonski posnetek
Čestital je očetu. FOTO: David Klobasa, Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 11. 7. 2026 | 19:30
2:46
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David Klobasa, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki že od samega začetka županovanja velja za najbolj postavnega in enega najbolj prepoznavnih slovenskih županov, je tokrat pokazal svojo bolj osebno plat. Na družbenem omrežju Instagram je očetu ob rojstnem dnevu namenil ganljiv zapis, v katerem se mu je zahvalil za vso podporo, potrpežljivost in pomoč, ki mu jo je izkazoval v zadnjem letu.

Klobasa je sicer v zadnjem obdobju pogosto v središču pozornosti tudi zaradi svojega sproščenega nastopa in neposredne komunikacije z javnostjo. Kot smo poročali, je ob svojem rojstnem dnevu maja razkril, da ga je preteklo leto veliko naučilo. Med drugim je poudaril, da uspeh brez notranjega miru nima prave vrednosti, ob praznovanju pa so mu prijateljice pripravile tudi posebno presenečenje, ki ga je močno ganilo. Tokrat pa ni praznoval sebe, temveč je pozornost namenil očetu, ki mu je v zadnjem letu stal ob strani na prav poseben način.

»Danes svoj rojstni dan praznuje moj oče. V zadnjem letu sva skupaj preživela več časa kot verjetno kadarkoli prej. Zaradi moje izgube vozniškega dovoljenja je nesebično prevzel nešteto voženj na moje službene obveznosti, se prilagajal mojemu urniku in pogosto ure čakal, da sem zaključil sestanke, dogodke ali obveznosti. Ničkolikokrat se je po dolgem čakanju celo sam odpeljal domov, ker sem se jaz odločil ostati še na poroki, prireditvi ali srečanju.

Moj oče nikoli ni bil človek velikih besed. Svoje je vedno povedal z dejanji. In prav v zadnjem letu mi je to pokazal bolj kot kadarkoli prej. Z nesebičnostjo, potrpežljivostjo in tiho prisotnostjo. Brez pričakovanj, brez očitkov. Ko se korak za korakom podaja v novo življenjsko obdobje in počasi zapira vrata svoje poklicne poti, si želim predvsem, da bi vedel, kako zelo cenim vse, kar je naredil zame. Prepričan sem, da naju je prav to leto povezalo bolj kot katerokoli prej.

Če bi moral v izgubi vozniškega dovoljenja poiskati eno dobro stvar, bi bila to zagotovo ta, da sem dobil nazaj čas z očetom. Čas, ki ga v hitrem tempu življenja prepogosto jemljemo za samoumevnega. Ati, hvala za vsak prevožen kilometer, za vsako čakanje in za vse pogovore med vožnjami. Želim ti predvsem zdravja, miru in lepih dni v letih, ki prihajajo. Vse najboljše. Rad te imam.«

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