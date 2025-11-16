  • Delo d.o.o.
NAPADI IN ŽALJIVKE

»Najdi si moškega in splav preizkusi v praksi.« Zakaj Nika Kovač verjetno nikdar ne bo imela otrok?

Spregovorila je tudi o ranah in bolečini.
Nika Kovač. FOTO: Črt Piksi
Nika Kovač. FOTO: Črt Piksi
N. B.
 16. 11. 2025 | 07:15
A+A-

V zadnjih dneh se je nad Niko Kovač, ki vodi Inštitut 8. marec, vsul val žaljivk. Nekatera sporočila in komentarji, ki jih prejema, so ostri, udrihajoči in globoko osebni. Nekateri ji celo očitajo, da »ni ženska«, ker nima otrok. Pa še huje: naj si »najde moškega« in »splav preizkusi v praksi«.

Verjetno nikdar ne bo imela otrok

V svojem odzivu na facebooku je zapisala nekaj, kar je ponovila že večkrat: verjetno nikoli ne bo imela otrok. Razlog? Zdravstvene okoliščine, ki ji te poti najbrž ne bodo dovolile. Nika poudarja, da tovrstni napadi niso nedolžni komentarji, ampak pritisk, globoko prepleten s spolnimi stereotipi: da ima ženska vrednost šele, ko rodi. Da je »nepopolna«, dokler ne postane mama.

In to je, pravi Kovačeva, družbeni vzorec, ki ga pogosto reproducirajo moški z močjo in statusom. Tisti, ki si dovolijo vdirati v zasebnost žensk, ker se jim zdi, da imajo pravico presojati njihova telesa in življenje.

»Rani. In boli.«

Nika je izpostavila tudi nekaj, kar pogosto ostane zamolčano: da takšni komentarji ne prizadenejo zgolj nje. Ranijo vse tiste, ki si otrok želijo, pa zaradi bolezni ne morejo. Tiste, ki so partnerja izgubile. Tiste, ki se že leta trudijo, pa jim ne uspe. In tudi tiste, ki so preprosto pomirjene s svojo odločitvijo, da otroka ne bodo imele, je poudarila.

»Pritiski zarežejo v zasebnost,« še opozarja. »Družba pa gospodom, ki se tako radi v nas vtikajo, nikoli ne postavi mej.« Prav takšni napadi pa so po mnenju Kovačeve dokaz, »zakaj je feministični boj še vedno nujen« – ker pokaže, kako globoko zakoreninjene so predstave o tem, kakšna mora biti ženska.

Njen celotni zapis si lahko preberete spodaj (počakajte nekdaj trenutkov, da se naloži):

07:31
Novice  |  Svet
TRI NOVA NASELJA

Pri sosedih grdijo prvo ogljično nevtralno sosesko

Na Dunaju pospešeno gradijo nova občinska stanovanja. Sosesko bo odlikovala predvsem učinkovita energetska oskrba.
16. 11. 2025 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kako posušiti kaki po japonski metodi hošigaki

Kako posušiti kaki po japonski metodi hošigaki – naraven postopek, ki trpkim sadežem podari sladkost in izjemen okus.
Karina Cunder Reščič16. 11. 2025 | 07:30
07:21
Lifestyle  |  Polet
POLETOV POTEP

Sedem evropskih jezer, ki jih morate obiskati vsaj enkrat v življenju

Evropski biseri, v katerih se zrcalijo gore, nebo in mir.
Miroslav Cvjetičanin16. 11. 2025 | 07:21
07:15
Bulvar  |  Domači trači
NAPADI IN ŽALJIVKE

»Najdi si moškega in splav preizkusi v praksi.« Zakaj Nika Kovač verjetno nikdar ne bo imela otrok?

Spregovorila je tudi o ranah in bolečini.
16. 11. 2025 | 07:15
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
NERAZISKANO

Veso (41) umrl pod streli v ljubljanskem lokalu: če imate kaj informacij, pokličite policijo

Poobjavljamo zgodbe o neraziskanih zločinih, ki so pretresli Slovenijo.
16. 11. 2025 | 07:00
06:45
Lifestyle  |  Stil
ONINA KUHINJA

Stara koroška in istrska kulinarika

Promotorka bogate stare koroške kulinarike, Korošica iz Ljubljane Doroteja Omahen, in povabljena k dogodku, dr. Lucija Čok, znanstvena svetnica ZRS Koper, sta s predstavitvijo knjig z recepti starih mam in babic iz obeh pokrajin, Koroške in Istre, ter s pripadajočo degustacijo tipičnih jedi in pijač v okviru 24. Festivala za tretje življenjsko obdobje F3ŽO v Cankarjevem domu v Ljubljani prijetno presenetili ljubitelje kulinarične, kulturne in jezikovne dediščine.
16. 11. 2025 | 06:45

