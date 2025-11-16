»Najdi si moškega in splav preizkusi v praksi.« Zakaj Nika Kovač verjetno nikdar ne bo imela otrok?

V zadnjih dneh se je nad Niko Kovač, ki vodi Inštitut 8. marec, vsul val žaljivk. Nekatera sporočila in komentarji, ki jih prejema, so ostri, udrihajoči in globoko osebni. Nekateri ji celo očitajo, da »ni ženska«, ker nima otrok. Pa še huje: naj si »najde moškega« in »splav preizkusi v praksi«.

Verjetno nikdar ne bo imela otrok

V svojem odzivu na facebooku je zapisala nekaj, kar je ponovila že večkrat: verjetno nikoli ne bo imela otrok. Razlog? Zdravstvene okoliščine, ki ji te poti najbrž ne bodo dovolile. Nika poudarja, da tovrstni napadi niso nedolžni komentarji, ampak pritisk, globoko prepleten s spolnimi stereotipi: da ima ženska vrednost šele, ko rodi. Da je »nepopolna«, dokler ne postane mama.

In to je, pravi Kovačeva, družbeni vzorec, ki ga pogosto reproducirajo moški z močjo in statusom. Tisti, ki si dovolijo vdirati v zasebnost žensk, ker se jim zdi, da imajo pravico presojati njihova telesa in življenje.

»Rani. In boli.«

Nika je izpostavila tudi nekaj, kar pogosto ostane zamolčano: da takšni komentarji ne prizadenejo zgolj nje. Ranijo vse tiste, ki si otrok želijo, pa zaradi bolezni ne morejo. Tiste, ki so partnerja izgubile. Tiste, ki se že leta trudijo, pa jim ne uspe. In tudi tiste, ki so preprosto pomirjene s svojo odločitvijo, da otroka ne bodo imele, je poudarila.

»Pritiski zarežejo v zasebnost,« še opozarja. »Družba pa gospodom, ki se tako radi v nas vtikajo, nikoli ne postavi mej.« Prav takšni napadi pa so po mnenju Kovačeve dokaz, »zakaj je feministični boj še vedno nujen« – ker pokaže, kako globoko zakoreninjene so predstave o tem, kakšna mora biti ženska.

Njen celotni zapis si lahko preberete spodaj (počakajte nekdaj trenutkov, da se naloži):