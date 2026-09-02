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Najlepša zmaga naše vrhunske športnice: ljubezen okronala s poroko (FOTO)

Kaja Kajzer s fotografijo z velikega dne navdušila svoje sledilce.
Veliki dan sta zaznamovala tudi slog in eleganca. FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV

Veliki dan sta zaznamovala tudi slog in eleganca. FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV

Ob obljubi večne zvestobe ni manjkalo čustev. FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV

Ob obljubi večne zvestobe ni manjkalo čustev. FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV

Mladoporočenca sta na poročni dan žarela od sreče.  FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV

Mladoporočenca sta na poročni dan žarela od sreče.  FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV

Slovenske barve uspešno zastopa na največjih judoističnih tekmovanjih.  FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV

Slovenske barve uspešno zastopa na največjih judoističnih tekmovanjih.  FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV

Veliki dan sta zaznamovala tudi slog in eleganca. FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV
Ob obljubi večne zvestobe ni manjkalo čustev. FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV
Mladoporočenca sta na poročni dan žarela od sreče.  FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV
Slovenske barve uspešno zastopa na največjih judoističnih tekmovanjih.  FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV
K. G.
 2. 9. 2026 | 07:13
2:42
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Za slovensko judoistko Kajo Kajzer je konec avgusta prinesel pomemben osebni mejnik. Dolgoletnemu partnerju Roku Žabkarju je obljubila večno zvestobo, utrinek s poročnega dne pa delila tudi s sledilci na družbenih omrežjih. Na fotografiji, ki jo je objavila, se mladoporočenca poljubljata, Kajzerjeva pa je ob njej zapisala le: »Opis ni potreben!« Pod objavo so se hitro zvrstile številne čestitke in dobre želje.

Par je zaroko razkril že konec leta 2024.

Par je zaroko razkril že konec leta 2024. Rok Žabkar, po poklicu fizioterapevt, je Kajo zaprosil med dopustom na Bahamih, slabi dve leti pozneje pa sta svojo dolgoletno zvezo okronala še s poroko. 26-letna Ljubljančanka sicer velja za eno najuspešnejših slovenskih judoistk svoje generacije. V kategoriji do 63 kilogramov je dosegla več odmevnih rezultatov, med največjimi pa sta dve srebrni kolajni z evropskih prvenstev. Prvo je osvojila leta 2021 v Lizboni, drugo pa tri leta pozneje v Zagrebu. Posebej odmeven je bil njen nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je prišla vse do bojev za odličja in tekmovanje končala na petem mestu. Slovenske barve je zastopala tudi na olimpijskih igrah v Parizu, po katerih je prestopila v višjo težnostno kategorijo do 63 kilogramov.

Slovenske barve uspešno zastopa na največjih judoističnih tekmovanjih.  FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV
Slovenske barve uspešno zastopa na največjih judoističnih tekmovanjih.  FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV
Tudi v novi kategoriji je hitro pokazala, da ostaja konkurenčna najboljšim. V novi kategoriji se je začela uveljavljati že lani, ko je marca osvojila veliko nagrado Zgornje Avstrije, leto 2026 pa nadaljevala z novimi vidnimi uvrstitvami. Ob koncu avgusta je bila po podatkih Mednarodne judo zveze 13. judoistka sveta v kategoriji do 63 kilogramov, kar jo še naprej uvršča med najmočnejša slovenska imena na mednarodnem prizorišču. Februarja letos je zmagala na evropskem odprtem prvenstvu v Ljubljani, marca pa na grand slamu v Tbilisiju osvojila bronasto kolajno. Aprilsko evropsko prvenstvo je končala na petem mestu. Za športnico, ki je večino leta vpeta v treninge, priprave in tekmovanja, je bil konec avgusta tako v znamenju povsem drugačnega dogodka. Z Žabkarjem sta po več letih skupne poti stopila pred oltar, športnica pa je javnosti pokazala le nekaj utrinkov njunega velikega dne. Poročna fotografija je pokazala precej drugačno podobo od tiste, ki smo je vajeni s tatamija, kjer jo spremljajo zbranost, disciplina in boj za najvišja mesta.

Ob obljubi večne zvestobe ni manjkalo čustev. FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV
Ob obljubi večne zvestobe ni manjkalo čustev. FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV

Mladoporočenca sta na poročni dan žarela od sreče.  FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV
Mladoporočenca sta na poročni dan žarela od sreče.  FOTO: JANA ŠNUDERL, OSEBNI ARHIV

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