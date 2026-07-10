Najlepši slovenski župan razgalil dušo: »Priznam, da imam napako«

David Klobasa, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki velja za enega najbolj čednih politikov, je na svojem profilu na Facebooku objavil izjemno osebno kolumno. V njej je iskreno spregovoril o temi, ki pesti marsikatero znano osebnost: o spletnem nasilju, žalitvah in trenutku, ko je moral reči dovolj.

Kot je priznal v zapisu, je storil nekaj, česar ga je bilo sprva skoraj malo sram priznati. Na družbenem omrežju je namreč blokiral nekaj uporabnikov. Ob tem je pojasnil, da ga ni sram zato, ker bi bilo to dejanje napačno, ampak ravno nasprotno. Sram ga je predvsem zato, ker tega ni storil že veliko prej. Kot poudarja, v resnici sploh ni šlo za Facebook ali za nekaj klikov, temveč za njegovo lastno samospoštovanje in duševni mir.

»Da je dovolj napisati: 'To je moje mnenje,' in s tem opravičiti karkoli. Pa ni. Besede imajo težo.«

»Ali zaradi funkcije postaneš manj človek?«

Klobasa, ki se že leta giblje v žarometih javnosti, je odkrito spregovoril o pritiskih, ki jih prinaša politika. Dolgo je živel v prepričanju, da mora kot javna oseba prenesti vse ter imeti trdo kožo, ko se ljudje nespoštljivo vtikajo v njegovo zasebnost. »Priznam, da imam napako. Težko postavljam meje,« je zapisal brez ovinkarjenja. Vedno je poskušal razumeti tiste, ki so nanj stresali žolč, in zanje iskal opravičila. Ko pa je na sodišču slišal celo pravno mnenje, da mora biti njegov prag tolerance do žalitev zaradi funkcije višji, se mu je utrnilo ključno vprašanje, ali človek zaradi politike res postane manj človek. »Kritika je nujna. Žalitev ni,« opozarja župan, ki ne more sprejeti misli, da javna izpostavljenost pomeni tudi avtomatično izgubo spoštovanja.

Nekega dne ugotoviš, da več energije namenjaš ljudem, ki ti ne pomenijo nič, kot tistim, ki ti pomenijo vse.

Klobasa z zaskrbljenostjo ugotavlja, da smo se kot družba navadili na spletni cinizem in poniževanje pod krinko lastnega mnenja. Namesto da bi odrasle učili več medsebojnega spoštovanja, mladim raje govorimo, naj potrpijo. Ugotovil je, da zaradi tisočih majhnih nesramnosti na spletu več energije namenja ljudem, ki mu ne pomenijo nič, kot pa tistim, ki mu pomenijo vse. Zato se je odločil za rez. Odločitev za blokado ni prišla iz strahu pred besedami drugih, temveč zavestna odločitev za lasten mir.

Meje so izraz samospoštovanja

Za konec je državni svetnik vsem svojim sledilcem položil na srce pomembno življenjsko lekcijo o postavljanju meja, ki pa ne velja le na spletu, ampak tudi v vsakdanjem življenju. »Dolgo sem mislil, da so meje znak šibkosti. Danes mislim, da so eden najlepših izrazov samospoštovanja,« je zaključil Klobasa in dodal, da ima vsakdo pravico zapreti vrata pred nekom, ki v njegovo življenje vstopa le zato, da bi ga prizadel. Njegov zapis je na družbenih omrežjih takoj sprožil velik val odobravanja in komentarjev podpore.