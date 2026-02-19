  • Delo d.o.o.
SLOŠNA BOLNIŠNICA

Najlepši slovenski župan se je javil iz bolnišnice: »Še vedno stoji«

Izkušnja Davida Klobase iz bolnišnice je opomnik, da za vsakim uspešnim sistemom stojijo predani ljudje.
David Klobasa FOTO: Oste Bakal
David Klobasa FOTO: Oste Bakal
A. G.
 19. 2. 2026 | 17:25
2:13
A+A-

Najlepši slovenski župan, David Klobasa, se je tokrat javil svojim sledilcem iz bolnišnice, kjer je opravil slikanje pljuč. S svojim obiskom želi opozoriti na pomen zdravstvenega osebja in njihov neprecenljivi prispevek k delovanju slovenske zdravstvene mreže. Ob obisku Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča na Ptuju je Klobasa poudaril, da zdravstvo pri nas še vedno stoji – ne zaradi sistema, ampak zaradi predanih ljudi, ki skrbijo za bolnike. Njegova hvaležnost je bila usmerjena posebej k zdravstvenemu osebju, ki po njegovem mnenju zagotavlja, da slovenski pacienti dobijo kakovostno oskrbo. Klobasa je ob tem delil tudi svoj osebni pogled: sistem bi morda potreboval pregled, a srčnost in profesionalnost zaposlenih sta tista, ki resnično držita zdravstvo pokonci. 

David Klobasa, član Državnega sveta Republike Slovenije in župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, s svojim sporočilom ponovno opozarja na pomen človeškega faktorja v zdravstvu. Njegova izkušnja iz bolnišnice je opomnik, da za vsakim uspešnim sistemom stojijo predani ljudje, ki skrbijo za sočloveka. Pod objavo se je usul plaz komentarjev sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Nas zanima diagnoza sistema«, »Tale gospa res potrebuje kontrolo pluč, pri nas pride takoj na vrsto«, »A, pa res zaradi ljudi, zaradi spoštljivih, sposobnih, pristnih, humanih in srčnih zaposlenih v ptujski bolnišnici. Gospa Tatjana, hvala, za vsa dobra dela. Jaz osebno --- lahko resnično pohvalim vse osebje iz ptujske bolnice, ker so prijazni, strokovni in humani. Vsa čast. Iskrene čestitke. Le tako naprej. Dolgujem vam zahvalo iz srca! ♡ lep pozdrav vsem skupaj! Naj vas vsak dan spremljajo sreča, zadovoljstvo, zdravje, optimizem, obilo uspeha in predvsem srčnosti, kar pa seveda največ šteje! Adijo«

