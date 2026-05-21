Najmlajši slovenski poslanec je postal očka, znano tudi ime otročička

Mladi poslanec Andrej Poglajen in njegova izbranka Jovana sta se v maju razveselila novorojenčka Mihaela Roberta, je zaslediti v enem od lokalnih časopisov.

Poglajen je trenutno najmlajši poslanec v tokratnem sklicu parlamenta, ob izvolitvi je bil star 25 let. Na listi SDS je v Idriji prejel dobrih 29 odstotkov podpore . Zaslediti je, da ga del volivcev očitno ni podprl zgolj zaradi stranke, ampak zaradi imena oziroma prepoznavnosti v lokalnem okolju. Njegova pot v politiko se je začela zelo zgodaj: že v tretjem letniku gimnazije so ga povabili h kandidaturi na lokalni listi, pri 18 letih pa se je, kot pravi sam, prvič »pretehtal« pri volivcih. Pred poslansko funkcijo je bil državni svetnik kot predstavnik lokalnih interesov za 13. volilno enoto Tolmin, mandat v državnem svetu pa mu je prenehal 5. septembra 2024, ko mu je DZ potrdil poslanski mandat. V parlamentu je najprej nasledil Branka Grimsa, ki je odšel v evropski parlament, po volitvah 2026 pa je bil znova izvoljen v okraju Idrija.

