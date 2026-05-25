Najmočnejši členi Kmetije počasi izpadajo: znano je, kdo je komu ponujal denar, da odstopi

Po prihodu porotnikov, ki bodo imeli pomembno besedo pri končnem razpletu šova Kmetija, so se med tekmovalci začele še intenzivnejše taktike, sklepanje dogovorov in preračunavanja, kdo ima največ možnosti za preboj do samega finala.

V ospredju naj bi se znašli predvsem zakulisni dogovori, povezani z Janom Zoretom, ki je že od začetka eden izmed najbolj gorečih favoritov za zmago. Že od prvih tednov je za njim stal klan, ki je naredil veliko, da bi prišel čim dlje. Proti koncu pa naj bi bili skupno pripravljeni uporabiti kakršnekoli prijeme za preboj, ne glede na ceno.

Govorice o izmenjavi dela denarja v zameno za podporo

Veliko pozornosti je pritegnila izjava Lane Pečnik, prve izpadle tekmovalke, ki je produkciji razkrila zanimiv pogovor z Emo Dragišić. Po njenih besedah naj bi Ema že tekom tednov njene prisotnosti omenjala možnost, da bo tekmovalcem 'nekaj dala', če bi Jana podprli pri napredovanju v oddaji. Spomnimo, Jan in Ema sta par. Ema naj bi po govoricah kako podobno kupčijo poskusila skleniti že prej, vendar so to samo govorice.

Sprva naj bi vse skupaj delovalo kot šala, vendar je Lana dobila občutek, da so bile Emine besede tokrat v resnici resne. Lana je kasneje o tem spregovorila še z Žanom. Po njenem mnenju naj bi bil glavni razlog za takšno razmišljanje predvsem strah pred Igorjem Mikićem, ki je veljal za enega močnejših tekmovalcev letošnje sezone. Obstajala je namreč bojazen, da bi Jan pristal v paru z njim in tako ostal brez možnosti za uvrstitev v superfinale, vendar tisti, ki ste si že ogledali čisto zadnjo izdano oddajo že veste, da temu ne bo tako iz drugih razlogov.

Tudi drugi odkrito o delitvi nagrade

Tema denarja pa se ni ustavila le pri Emi. Med pogovorom o poroti sta se Lana in Žan dotaknila tudi vprašanja, komu najbolj zaupata in kdo bi jima najbolj ustrezal kot vodja porote. Žan je priznal, da bi v primeru zmage del denarne nagrade namenil Francu Vozlu, saj mu je med bivanjem na Kmetiji večkrat stal ob strani in mu pomagal pri igri. Sprva naj bi želel določen delež nameniti tudi bratu Janu, vendar si je po zadnjih nesoglasjih menda premislil.

Kako se bo razpletlo in kdo bo zmagovalec sezone bomo izvedeli že konec tega tedna.