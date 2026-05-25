  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VSE ZA ZMAGO

Najmočnejši členi Kmetije počasi izpadajo: znano je, kdo je komu ponujal denar, da odstopi

Medtem, ko tekmovanje ta teden prihaja h koncu, se na Kmetiji razvijajo še zadnji poskusi taktik. Ker za manipulacije, izigravanje in dobrikanje postaja prepozno, je ostal samo še en pristop - ponujanje denarja v zameno za odstop ali podporo.
Mišica ne bo videl finala. FOTO: zajem zaslona, Pop Tv
Mišica ne bo videl finala. FOTO: zajem zaslona, Pop Tv
G. P.
 25. 5. 2026 | 09:25
 25. 5. 2026 | 10:39
2:41
A+A-

Po prihodu porotnikov, ki bodo imeli pomembno besedo pri končnem razpletu šova Kmetija, so se med tekmovalci začele še intenzivnejše taktike, sklepanje dogovorov in preračunavanja, kdo ima največ možnosti za preboj do samega finala.

V ospredju naj bi se znašli predvsem zakulisni dogovori, povezani z Janom Zoretom, ki je že od začetka eden izmed najbolj gorečih favoritov za zmago. Že od prvih tednov je za njim stal klan, ki je naredil veliko, da bi prišel čim dlje. Proti koncu pa naj bi bili skupno pripravljeni uporabiti kakršnekoli prijeme za preboj, ne glede na ceno.

image_alt
Dejan iz Kmetije danes ni zaročen, se pa dogajajo druge spletke in romance: »Žan je poljubil Marka!« (VIDEO)

Govorice o izmenjavi dela denarja v zameno za podporo

Veliko pozornosti je pritegnila izjava Lane Pečnik, prve izpadle tekmovalke, ki je produkciji razkrila zanimiv pogovor z Emo Dragišić. Po njenih besedah naj bi Ema že tekom tednov njene prisotnosti omenjala možnost, da bo tekmovalcem 'nekaj dala', če bi Jana podprli pri napredovanju v oddaji. Spomnimo, Jan in Ema sta par. Ema naj bi po govoricah kako podobno kupčijo poskusila skleniti že prej, vendar so to samo govorice.

image_alt
Tim Novak razkril kočljive produkcijske skrivnosti Kmetije: »Zelo dobro so bili plačani«, znano je tudi koliko točno (VIDEO)

Sprva naj bi vse skupaj delovalo kot šala, vendar je Lana dobila občutek, da so bile Emine besede tokrat v resnici resne. Lana je kasneje o tem spregovorila še z Žanom. Po njenem mnenju naj bi bil glavni razlog za takšno razmišljanje predvsem strah pred Igorjem Mikićem, ki je veljal za enega močnejših tekmovalcev letošnje sezone. Obstajala je namreč bojazen, da bi Jan pristal v paru z njim in tako ostal brez možnosti za uvrstitev v superfinale, vendar tisti, ki ste si že ogledali čisto zadnjo izdano oddajo že veste, da temu ne bo tako iz drugih razlogov.

image_alt
La Toya namignila o zmagovalki Kmetije in razgrnila številke o Arturju: »On bi prišel, ampak je zahteval preveč!« (VIDEO)

Tudi drugi odkrito o delitvi nagrade

Tema denarja pa se ni ustavila le pri Emi. Med pogovorom o poroti sta se Lana in Žan dotaknila tudi vprašanja, komu najbolj zaupata in kdo bi jima najbolj ustrezal kot vodja porote. Žan je priznal, da bi v primeru zmage del denarne nagrade namenil Francu Vozlu, saj mu je med bivanjem na Kmetiji večkrat stal ob strani in mu pomagal pri igri. Sprva naj bi želel določen delež nameniti tudi bratu Janu, vendar si je po zadnjih nesoglasjih menda premislil.

Kako se bo razpletlo in kdo bo zmagovalec sezone bomo izvedeli že konec tega tedna.

Več iz teme

Kmetijaresničnostni šovjan zorežan zore
ZADNJE NOVICE
11:00
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI VRHUNEC LETA

Festival filma in mode: Cannes postregel z glamurjem, velikimi zgodbami in presenečenji (FOTO)

Zlato palmo je prejel Cristian Mungiu za film Fjord, festival pa je ponudil vrhunec filmskega dogajanja.
25. 5. 2026 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
10:45
Novice  |  Svet
TAJNI DOSJEJI NSA

Objavili tajne dokumente o NLP-jih: zapisi o nenavadnih srečanjih, ki so bili dolgo skriti

Obveščevalna poročila ostajajo močno zakrita, v njih pa opisujejo nenavadne predmete različnih oblik – od diskov do svetlečih krogel.
25. 5. 2026 | 10:45
10:37
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
10:31
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
10:28
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Ko postanejo pogovori v hrupu naporni

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki