Toliko solz v slovenskih šovih že dolgo ne: ko je zagledal fotografijo mame, se je zlomil(VIDEO)

12. sezona MasterChefa Slovenija prinaša vse bolj napete izzive, v najnovejši oddaji pa je bilo v ospredju predvsem tisto, kar tekmovalce spremlja tudi zunaj kuhinje – njihovi najbližji. Tekmovalci so morali pripraviti sladico, v pekačih v obliki srca pa so jih čakale fotografije ljudi, ki jim največ pomenijo. Pogled na fotografije je pri številnih sprožil močna čustva. Med najbolj ganljivimi trenutki je bil zagotovo tisti, ko je Ian Polak Rožac zagledal fotografijo svoje mame. V videoposnetku, ki spremlja njegovo izpoved, je v solzah vidno ganjen.

Ian je spregovoril o tem, kako pomembna mu je mama in kako veliko podpore mu daje. Prav ona ga je spodbujala, naj ostane zvest sebi in naj se ne obremenjuje s tem, kaj bodo o njem govorili drugi. »Jaz sem tak, kot sem, in mami mi tega ni nikoli očitala. Tudi ko sem bil majhen. Vedno je želela, da sem to, kar sem, in tudi, da sem se prijavil v Masterchefa,« je povedal.

Skupaj z mamo FOTO: Facebook, Pop Tv; zaslonski posnetek

Priznal je, da se je pred prijavo v šov spopadal tudi z lastnimi strahovi. Vedel je, da bo nastop pred televizijskimi kamerami prinesel odzive ljudi, zato mu ni bilo vseeno, kako ga bodo sprejeli. »Malo sem imel borbe sam s seboj, ker vem, kakšen bo odziv ljudi. In strah me je bilo, zelo. Mami je bila zmeraj tista, ki me je prepričala, da naj se ne sekiram, da naj bom to, kar sem. Zato sem ji najbolj hvaležen,« je povedal Ian. 27-letni tekmovalec iz Tržiča je sicer že od začetka sezone eden bolj prepoznavnih obrazov. Pred prihodom v MasterChef je bil znan po svojih spletnih vsebinah, v kuhinji pa se je predstavil kot radoveden tekmovalec, ki se je pripravljen učiti.

Peka s srcem in fotografije najbližjih

Izziv je bil zasnovan tako, da so morali tekmovalci kuhati s posebnim čustvenim motivom. V predalih so jih čakale osnovne sestavine in pekač v obliki srca. Na spodnji strani so se skrivale fotografije njihovih najdražjih. »Želimo, da vas pri peki navdihnejo osebe na vaših fotografijah,« jim je povedal Karim Merdjadi. Tekmovalci so imeli 80 minut časa, da pripravijo MasterChefov kolač. Čustev v kuhinji ni manjkalo. Ob svojih fotografijah so se ganili tudi drugi tekmovalci, sodniki pa so jim pripravili še dodatno presenečenje – pisma njihovih najdražjih. Ian je čustva uspel pretvoriti v motivacijo. Njegov kolač je bil na koncu najboljši, s čimer si je prislužil prvo mesto v izzivu in varen vzpon na balkon.

Za Iana je bil to še en pomemben korak v letošnjem tekmovanju. V 12. sezono je vstopil z željo, da stopi iz cone udobja in pokaže samega sebe, v zadnjih tednih pa je že večkrat dokazal, da zna pod pritiskom presenetiti.