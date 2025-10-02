Najstniški hčerki Jureta Zrneca sta pravi lepotici (FOTO)

Galerija
Eden naših najbolj priljubljenih in vsestranskih igralcev Jurij Zrnec ponovno stoji na odrskih deskah. Skupaj z drugimi zvenečimi imeni slovenskega filma in gledališča namreč nastopa v dramski mojstrovini Dušana Jovanovića Osvoboditev Skopja.
Delo, ki tudi po skoraj petih desetletjih ostaja eno najprodornejših besedil našega prostora, je v novi uprizoritvi navdušilo premierno občinstvo. Kako tudi ne, saj v drami poleg Zrneca med drugim nastopajo še Saša Tabaković, Polona Juh, Pia Zemljič, Uroš Fürst in Saša Pavček.
Premierni večer je zaznamovalo močno gledališko doživetje, ki je občinstvo popeljalo skozi napeto zgodbo o vojni, svobodi in človeški ranljivosti, na premieri pa nista manjkali niti hčerki Jurija Zrneca Leni in Lola. Dekleti sta že zakorakali v najstniška leta, Leni jih šteje že 17, Lola tri manj, in sta pravi lepotici. Ali sta bolj podobni očetu Juretu ali mami Sabini Kogovšek, pa presodite sami.