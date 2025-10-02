Najstniški hčerki Jureta Zrneca sta pravi lepotici (FOTO)

Eden naših najbolj priljubljenih in vsestranskih igralcev Jurij Zrnec ponovno stoji na odrskih deskah. Skupaj z drugimi zvenečimi imeni slovenskega filma in gledališča namreč nastopa v dramski mojstrovini Dušana Jovanovića Osvoboditev Skopja.

Delo, ki tudi po skoraj petih desetletjih ostaja eno najprodornejših besedil našega prostora, je v novi uprizoritvi navdušilo premierno občinstvo. Kako tudi ne, saj v drami poleg Zrneca med drugim nastopajo še Saša Tabaković, Polona Juh, Pia Zemljič, Uroš Fürst in Saša Pavček.

Leni in Lola sta prišli podpret očeta. FOTO: Mediaspeed

Premierni večer je zaznamovalo močno gledališko doživetje, ki je občinstvo popeljalo skozi napeto zgodbo o vojni, svobodi in človeški ranljivosti, na premieri pa nista manjkali niti hčerki Jurija Zrneca Leni in Lola. Dekleti sta že zakorakali v najstniška leta, Leni jih šteje že 17, Lola tri manj, in sta pravi lepotici. Ali sta bolj podobni očetu Juretu ali mami Sabini Kogovšek, pa presodite sami.