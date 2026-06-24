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Nana Forte, hči Janeza Drnovška: »Najhuje mi je bilo, ko je umrla mama. Tudi za rakom«

Šele pri 23 letih je izvedela, kdo je njen oče in kot pravi, je na njegovo pobudo začela izvajati jogo in se bolj zanimati za naravo.
Jure Ivanušič in Nana Forte. FOTO: Voranc Vogel

Jure Ivanušič in Nana Forte. FOTO: Voranc Vogel

Jaša in Nana na pogrebu Janeza Drnovška leta 2008. FOTO: Ljubo Vukelič

Jaša in Nana na pogrebu Janeza Drnovška leta 2008. FOTO: Ljubo Vukelič

Skladateljica Nana Forte leta 2014. FOTO: Mavric Pivk/delo

Skladateljica Nana Forte leta 2014. FOTO: Mavric Pivk/delo

FOTO: Vukelič Ljubo

FOTO: Vukelič Ljubo

Jure Ivanušič in Nana Forte. FOTO: Voranc Vogel
Jaša in Nana na pogrebu Janeza Drnovška leta 2008. FOTO: Ljubo Vukelič
Skladateljica Nana Forte leta 2014. FOTO: Mavric Pivk/delo
FOTO: Vukelič Ljubo
Nina Čakarić
 24. 6. 2026 | 18:33
5:00
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Priznana slovenska skladateljica Nana Forte je v iskrenem pogovoru v podkastu Seansa s Tajo spregovorila o odraščanju brez očeta, boleči izgubi mame in odnosu z očetom, z nekdanjim predsednikom države Janezom Drnovškom. Nana Forte velja za eno najuspešnejših slovenskih skladateljic svoje generacije. Njena dela naročajo in izvajajo ugledni glasbeniki ter orkestri doma in po svetu. A 45-letna umetnica, ki je tudi žena igralca in glasbenika Jureta Ivanušiča, o svojem zasebnem življenju praviloma ne govori pogosto.

Tokrat je naredila izjemo. V podkastu je odprla vrata v svojo osebno zgodbo ter spregovorila o odraščanju, družinskih odnosih, materinstvu, ustvarjanju, duhovnosti in življenjskih preizkušnjah, ki so jo najbolj zaznamovale. Dotaknila se je tudi vprašanja identitete in odnosa z nekdanjim predsednikom Republike Slovenije dr. Janezom Drnovškom, za katerega je izvedela šele kot odrasla oseba.

Čeprav je odraščala brez očeta, pravi, da v otroštvu ni čutila pomanjkanja ljubezni. »Ko sem živela z mamo, nisem čutila manka. Živeli sva srčno in skromno. Kar sem potrebovala, sem imela, ljubezni je bilo dovolj. Živeli sva srečno,« se spominja. So pa obstajali trenutki zadrege. »V nekaterih zadevah sem bila v zadregi, ko je bilo treba napisati ime očeta, recimo v šoli. Z mamo se o tem nisva pogovarjali. Jaz nisem spraševala, ona ni načenjala te teme.«

Danes priznava, da je odsotnost očetovske figure vendarle pustila določene posledice. »Če gledam za nazaj, je odsotnost moškega lika vplivala na moj odnos do moških. Dolga leta nisem spustila nobenega moškega blizu in sem bila zadržana do njih. Nimaš te izkušnje v odraščanju, kako delujejo odnosi med moškim in žensko v partnerstvu. A tudi to se da nadoknaditi. Skozi leta sem to predelala in spoznala ljubezen svojega življenja.«

Jaša in Nana na pogrebu Janeza Drnovška leta 2008. FOTO: Ljubo Vukelič
Jaša in Nana na pogrebu Janeza Drnovška leta 2008. FOTO: Ljubo Vukelič

Za očeta je izvedela pri 23 letih

Velik preobrat se je zgodil, ko je bila stara 23 let. Takrat je izvedela, da je njen biološki oče Janez Drnovšek. »Preteklost je preteklost in jo je treba sprejeti. To je nekje shranjeno v meni in s tem živim,« pravi danes. Ko sta se spoznala, je Nana študirala v Nemčiji. Ob obiskih Slovenije sta se začela srečevati in graditi odnos, ki pa zaradi okoliščin ni mogel biti enak tistemu med očetom in hčerjo, ki skupaj odraščata. »Nikoli ne more biti enak odnos, če ne živiš z nekom. To sem sprejela. Poskušala sva se čim večkrat dobiti in pogovoriti. Takrat sva se spoznavala in to je bil začetek odnosa.«

Priznava, da njuni začetki niso bili povsem sproščeni, a je vseeno od očeta dobila nekaj lepega. »Ni bil sproščen, čist odnos. Trajalo je približno tri leta in pol (potem je umrl, op.a.) in takrat sva se spoznavala.«

Skladateljica Nana Forte leta 2014. FOTO: Mavric Pivk/delo
Skladateljica Nana Forte leta 2014. FOTO: Mavric Pivk/delo

Največ ji je dal drugačen pogled na svet

Nana Forte pravi, da je od očeta prejela predvsem nekaj, česar prej ni poznala – drugačen pogled na življenje. »Predvsem so mi ta leta z njim dala povezanost z naravo. Začela sem se zanimati za drugačne poglede na svet, za energijo in za to, da je vse povezano. Da so naše misli in dejanja tisto, kar ustvarja prihodnost.«

Ko ga je spoznala, je bil Drnovšek že globoko na svoji duhovni poti. Po njegovi pobudi je začela tudi vaditi jogo. »Mene politika nikoli ni posebej zanimala. Bila sem povsem v drugem svetu. O njegovi politični poti nisem vedela veliko. Našla sva se ob pravem trenutku in tako je moralo biti. Kot oseba sem največ dobila prav od tega srečanja.«

Najbolj jo je zaznamovala mamina smrt

Čeprav je bilo spoznanje o očetu pomembna življenjska prelomnica, jo je po intenzivnosti čustev najbolj prizadela izguba mame, ki je pred šestimi leti umrla prav tako za rakom kot oče.  »To je bila zelo težka preizkušnja. Bolezen je prišla hitro in intenzivno, zato je bilo vse skupaj še toliko bolj boleče.« Bolečino je predelovala na način, ki ji je najbližji,  skozi ustvarjanje in meditacijo.

Danes Nana Forte svojo življenjsko zgodbo dojema kot skupek izkušenj, ki so jo oblikovale kot hčerko, umetnico, žensko, partnerico in mater hčerkice. Je tudi predavateljica na Pedagoški fakulteti univerze v Mariboru.

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