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MESEC PONOSA

Napadli slovenskega podjetnika! Povedal je, kaj si misli, ljudje ponoreli

Del odzivov ga je očitno močno pretresel.
Gregor Fras, arhivska fotografija. FOTO: Jože Suhadolnik 
Gregor Fras, arhivska fotografija. FOTO: Jože Suhadolnik 
N. P.
 12. 6. 2026 | 14:36
 12. 6. 2026 | 14:36
3:43
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Gregor Fras, podjetnik, inovator in politično aktiven član Vesne, je na družbenih omrežjih opozoril na odzive, ki so se vsuli po objavi o juniju kot mesecu ponosa. Kot je zapisal, je na profilu Vesne objavil kratek zapis, pod njim pa se je v enem dnevu nabralo več kot 400 komentarjev.

Del odzivov ga je očitno močno pretresel. Fras pravi, da je bil velik del komentarjev med najbolj vulgarnimi, žaljivimi in sovražnimi, kar jih je doživel v javnem prostoru. Ob tem je poudaril, da pri tem ni bistveno, kakšno stališče ima kdo do LGBT skupnosti, saj imajo ljudje v demokratični družbi pravico do različnih mnenj. Skrbi ga nekaj drugega: kako hitro se nestrinjanje spremeni v prezir, ta pa v dehumanizacijo. »Družba začne razpadati takrat, ko v ljudeh ne vidimo več sodržavljanov, ampak sovražnike,« je zapisal. Po njegovem mnenju je nevarno, ko argumente zamenjajo zmerljivke in ko človeka ne presojamo več po njegovih dejanjih, temveč po pripadnosti skupini, ki je ne maramo.

Fras meni, da skupnost nujno potrebuje zdravljenje. Kot pravi, moramo obnoviti osnovno civilizacijsko normo, da je na drugi strani človek, »nekdo, ki čuti, trpi, upa in se boji podobno kot mi«. Dodal je, da nobena družba ne postane boljša zaradi količine sovraštva, ki ga je sposobna proizvesti, temveč takrat, ko se zna tudi ob globokih razlikah še vedno pogovarjati. V nadaljevanju je opozoril še na razliko med nasprotnikom in sovražnikom. Nasprotnik je po njegovih besedah nekdo, s katerim se ne strinjamo, sovražnik pa nekdo, ki mu odrekamo pravico do dostojanstva. »Demokracija lahko preživi prvega. Drugega pa zelo težko,« je zapisal. Kasneje je dodal, da je nekaj komentarjev tudi sam prijavil. »Ene 20 sem jih prijavil lastnoročno, več se pa nisem imel časa ukvarjati s tem,« je pojasnil in ob tem pozval tudi druge, naj sovražne zapise prijavijo sami.

Gregor Fras je tudi podjetnik, stoji za projektom inovativnega kolesa Noordung. FOTO: Žiga Intihar 
Gregor Fras je tudi podjetnik, stoji za projektom inovativnega kolesa Noordung. FOTO: Žiga Intihar 

»Vsi vemo, kam taka retorika pelje«

Pod njegovo objavo so se zvrstili zelo različni odzivi. Nekateri so se z njim strinjali in opozarjali, da je ozračje na družbenih omrežjih zaradi vsakodnevne sovražnosti postalo vse bolj temačno. Ena od komentatork je zapisala, da jo je zaradi gneva in napadalnosti komentatorjev strah prihodnosti, saj »vsi vemo, kam taka retorika brez filtrov pelje«. Drugi so opozorili, da težava ni omejena le na splet. Eden od komentatorjev je menil, da se nedostojen diskurz začne že v parlamentu, nato pa se prenese na velik del javnosti. Po njegovem sovražno obnašanje presega družbene meje, saj gre za napad na človeka kot živo bitje.

Nekateri so razpravo obrnili tudi k vprašanju dvojnih meril. »Ob enaki grdobiji lastnim gledamo skozi prste, po ne-naših pa zlivamo gnojnico,« je zapisal eden od komentatorjev. Pojavili pa so se tudi zapisi, ki so še dodatno pokazali razdeljenost javnosti, med njimi tudi zelo ostri in žaljivi komentarji o LGBT skupnosti. V razpravi so se oglasili tudi tisti, ki menijo, da bi morali biti takšni komentarji sankcionirani. Nekdo je zapisal, da bo, dokler žaljivi in sovražni zapisi ne bodo kaznovani, »vsak dan slabše«, saj ljudje med seboj tekmujejo, kdo bo bolj nesramen.

Kaj pa vi menite? Ali je nivo komunikacije na spletu spoštljiv ali tudi sami opažate sovražnost?

 

 

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