Napeto v studiu, a Špela Grošelj je sprejela nenavadno darilo od Renate (VIDEO)

Poročali smo, da so bili komentatorji Poroke na prvi pogled zaradi Renatinih sporočil in opozoril pod velikim pritiskom. Špela Grošelj je brez ovinkarjenja pojasnila, da so siti pritiskov z njene strani. »Dobivamo sporočila in razne grožnje – razen Sonje,« je situacijo javnosti pojasnila Grošljeva.

Ostali komentatorji, Sonja Javornik, Miha Hercog in Tanja Kocman, so Špeli v studiu prikimavali. Strinjali so se, da se je treba pogovoriti odkrito, saj pritiskov in neprijetnih sporočil s strani Renate ne želijo več prenašati.

Zapustila je eksperiment. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

Kot da bi jih univerzum poslušal, se jim je želja uresničila. Renata in njen mož Andrej sta se namreč odločila, da eksperiment zapustita. Čeprav sta se trudila, da jima bi zakon uspel, so se kmalu začele kazati razlike v njunih značajih. Na neki točki se je Renata celo spraševala, zakaj si ni postavila višjih ciljev, in ni poudarila, da bi imela bogatega moža. »Bogatega v finančnem smislu, ne polnega kompleksov,« je povedala brez dlake na jeziku.

Srečanje v studiu

Po zapustitvi eksperimenta se bo danes Renata pridružila komentatorjem Poroke na drugi pogled v studiu in Špeli Grošelj prinesla nenavadno darilo. Astrološko karto, ki zaradi ure rojstva, ki manjka, ni ravno najbolj popolna, kar je Grošljeva tudi izpostavila, da je zato ne potrebuje, a da jo bo vseeno sprejela.

Zraven astrološke karte je Renata priložila še robčke, in kot je razložila zato, ker si bo Grošljeva morala obrisati solzice, ker bo pogrešala komentiranje Renate, zraven pa je priložila še lepilni trak, in pojasnila: »Da ti ne bo treba notranje zadrževati te tvoje čustvene drame. Prejšnjič si jo morala.«

Grošljeva je čustveno dramo zanikala in se zahvalila za darilo.

