Naš glasbenik spoznal hrvaško zvezdnico

Glasbenik, kantavtor, kitarist in tekstopisec Robert Ficker po uspehu na hrvaških festivalih predstavlja videospot za nagrajeno skladbo Idemo na more, hkrati pa že snuje nove glasbene projekte. Lani je na Međimurskem festivalu MEF »Ljubo Kuntarič« v Čakovcu za omenjeno pesem prejel plaketo občinstva, zdaj pa je skladba dobila še svojo video podobo, ki je že na voljo na YouTubu.

Na Rodosu je združil dopust in snemanje videospota.

»Trenutno pripravljam nove skladbe za album, ki jih komponirava skupaj z Alexom Volaskom. Izšel naj bi prihodnje leto, na njem pa bodo moje najnovejše uspešnice,« pravi Ficker, ki poletne dni trenutno preživlja na grškem otoku Rodos. Tam si ne nabira le novih moči pred jesenskimi nastopi, temveč snema tudi videospot za novo pesem Tamo pokraj mora, slovensko različico skladbe Sprehod po Portorožu. Prav z novo skladbo se bo jeseni predstavil na novem hrvaškem glasbenem festivalu. V zadnjem času se je srečal tudi z legendarno hrvaško pevko Danijelo Martinović, ki ji je zaupal, da je že vrsto let njen velik oboževalec in da doma hrani številne njene plošče. Pogovor je nanesel tudi na možnost skupnega glasbenega sodelovanja. »Res sva se pogovarjala o tem, a pustimo se presenetiti,« je skrivnosten Ficker.