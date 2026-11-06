Rosvita Pesek presenetila z novo pričesko, kakršno so nosile številne svetovne zvezdnice

Vsakdo, ki redno spremlja nacionalko, dobro ve, da je Rosvita Pesek stalnica slovenskih večerov – resna, pronicljiva in vedno brezhibno pripravljena. V četrtkovih Odmevih pa je bilo nemogoče spregledati še eno podrobnost. Dolgoletna voditeljica je v studio stopila z osveženo, precej drznejšo pričesko.

Nova podoba prinaša pridih klasike iz osemdesetih in devetdesetih let. Kratki, svetli lasje z opaznim volumnom in nazaj počesanimi prameni spomnijo na stil, ki so ga nosile ženske, kot sta bili princesa Diana ali Sharon Stone, a z več drznosti, saj si je sprednji del uredila malce bolj 'rokersko'. Pričeska deluje sveže, samozavestno in precej bolj sproščeno, kot smo vajeni pri togih informativnih formatih.

Po podobni pričeski slovi Sharon Stone. FOTO: Press

Sicer pa je Rosvita Pesek že desetletja eden najbolj prepoznavnih obrazov informativnega programa RTV Slovenija. Poleg novinarskega in voditeljskega dela je kot doktorica zgodovinskih znanosti podpisana pod več knjig in dokumentarnih oddaj, zasebno pa se rada posveča preprostemu življenju, družini in ohranjanju stika z naravo.