Naša radijka sredi New Yorka tarča napada, razlog pa slovenska zastava!

Radijska voditeljica Lara Tošič se te dni mudi v Združenih državah Amerike, natančneje v New Yorku. Da tam ne bi preveč uživala, pa so si sodelavci pripravili tudi nekaj nalog in prva je bila, da ljudi na newyorških ulicah povpraša, če poznajo našo zastavo. Lara jo je seveda imela s seboj, ko se je pripravljala, da začne izpolnjevati nalogo, pa jo je razvila ter svojim sledilcem ob tem tudi pojasnila, kaj jo čaka. A ob pogledu na zastavo je eni od mimoidočih zavrela kri, pristopila je do Lare ter se ji zadrla na uho: »Slava Ukrajini!« Ob tem je dvignila kazalec in sredinec desne roke, znak, ki ga nekateri povezujejo z mirom, drugi z zmago. Tako hitro, kot je ženska prišla, je tudi odšla, Lara pa je presenečena in pretresena obstala na mestu, vse, kar je uspela izdaviti, je bilo: »Kaj je bilo to?«

Ko si je opomogla, je stopila do ženske, ki je z možem in sinom stala nedaleč stran, še vedno besna. »Oprostite, kaj ste rekli,« je zanimalo Laro, ženska in njem mož pa sta stavek brez zadržkov ponovila. Naši radijki se seveda ni sanjalo, kaj ima Ukrajina s Slovensko zastavo, in kmalu se je izkazalo, da prav nič. V zanosu je par, po naglasu sodeč sta bila prav Ukrajinca, namreč mislil, da Lara sredi New Yorka maha z rusko zastavo. »Rekla sva slava Ukrajini! Ker sva proti Rusiji, proti nacistom,« je dejal moški, ki je že nekaj trenutkov pozneje spoznal napako.

Je bil pa njegovo ženo treba nekoliko dlje prepričevati, da zastava res ni ruska. Ko je naša voditeljica začela naštevati vse zastave, ki vključujejo enake barve kot ruska, nato pa paru še pokazala naš grb, jima je postalo kar malce nerodno. »Vidiš Julija, ni ruska,« je moški dejal ženi, ki se je Lari opravičila, za nevšečnost in ženino pretirano reakcijo se je opravičil tudi njen mož. »Vzameva nazaj, oprostite,« je dejal v smehu, precej boljše volje pa se je od družinice poslovila tudi Lara.