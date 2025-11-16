Naši politiki nekoč in danes: nekateri so povsem spremenjeni (FOTO)

Delo v politiki je stresno že samo po sebi, stres pa raste vsaj premo sorazmerno s položajem. Vodje demokratičnih držav imajo v rokah neverjetno moč, a tudi neverjetno odgovornost tako do državljanov, ki so jih na funkcijo izvolili in jim zaupajo, kot do voditeljev in prebivalcev drugih držav. Vse to ob dejstvu, da je eden od slovenskih nacionalnih športov kritiziranje aktualne vlade in njenih odločitev, pri čemer je praviloma vseeno ali gre za levo ali desno.

Lahko si samo predstavljamo, kako trdo kožo mora imeti posameznik, ki svoji državi in njenim prebivalcem želi dobro, pa ga slednji ves čas kritizirajo; posameznik, ki sprejme ukrepe za pomoč eni skupini, pa se oglasi druga, ki se počuti diskriminirana ali spregledana; posameznik, ki si prizadeva za mir in slogo, pa voditelji večjih in pomembnejših držav preglasijo njegova prizadevanja ...

Takšne in podobne situacije, pogosto še težje, na človeku pustijo sledi. Gube, ki nastanejo med mrščenjem, se poglobijo, smejalne skorajda izginejo, lasje osivijo ali postanejo redkejši, drža pogosto postane bolj sključena, ... Vsi se še spomnimo fotografij nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, ko je po koncu drugega mandata zapuščal Belo hišo. Bil je vidno utrujen, shujšan in povsem osivel.

Fotografije predsednika vlade in nekaterih ministrov smo pod drobnogled vzeli tudi mi in primerjali tiste izpred treh let, ko so današnji odločevalci šele stopili na to svojo pot, ter tiste, posnete v zadnjih tednih. Nekateri so se precej spremenili, še posebej tisti, ki tovrstnih pritiskov niso bili vajeni. Na drugi strani pa imamo prekaljene politične mačke, kot sta denimo minister za gospodarstvo Matjaž Han in ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon, oba sta v politiki že res dolgo, zato jima stres in teža odgovornosti skorajda nista prišla do živega.

Kako so se v zadnjih treh letih in pol spremenili drugi, pa preverite v spodnji fotogaleriji.

Predsednik vlade Robert Golob 11. novembra 2025 FOTO: Matej Družnik

Robert Golob 4. avgusta 2022 FOTO: Leon Vidic

Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 17. oktobra 2022 Foto: Jure Eržen

Luka Mesec 10. novembra 2025 FOTO: Posnetek Zaslona

Klemen Boštjančič, minister za finance, 11. oktobra 2022 Foto: Jure Eržen

Klemen Boštjančič 10. november 2025 FOTO: Leon Vidic

Tanja Fajon 11. oktobra 2025 FOTO: Leon Vidic

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon 6. oktobra 2022 FOTO: Jože Suhadolnik

Gospodarski minister Matjaž Han 28. maja 2022 Foto: Jure Eržen