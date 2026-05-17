Nasmejani Robert Kranjec okrepčan na invalidskem vozičku, prvič ga vidimo po hudi nesreči (FOTO)

Do nesreče je prišlo na območju Spodnje Lipnice na Gorenjskem, kjer je Robert Kranjec med vožnjo s kolesom izgubil nadzor, zapeljal na nasprotno stran vozišča, trčil v robnik in hudo padel. Zaradi resnosti poškodb so ga najprej odpeljali v bolnišnico na Jesenice, nato pa s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v ljubljanski UKC. Policija je kasneje potrdila tudi, da je vozil pod vplivom alkohola.

Po nesreči je sledilo obdobje negotovosti, številni športniki in navijači pa so mu pošiljali sporočila podpore. Med drugim se je oglasil tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, ki mu je namenil čustveno sporočilo: »Frend moj, ti samo preživi.«

Družba prijateljev Robertu pomaga pri okrevanju. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Zdaj pa je Kranjec svoje sledilce razveselil z novo fotografijo iz bolj sproščenega okolja kavarne, kjer se je podružil s prijateljem, kolesarjem Luko Mezgecem. Na posnetku sedi na vozičku, a je videti dobro in predvsem nasmejan. Čeprav ga čaka še dolga rehabilitacija, je videti sproščenega in zadovoljnega Roberta zelo lepo, vse skupaj pa kaže na to, da je najtežje očitno že za njim.