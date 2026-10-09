Natalija Gros in Rok Kunaver sta se razveselila otroka

Nekdanja vrhunska športna plezalka Natalija Gros Kunaver in igralec Rok Kunaver imata velik razlog za veselje. Njuna družina je bogatejša za novega člana, poroča Radio Aktual. Za Natalijo je to drugi otrok. Iz zveze s pokojnim režiserjem Juretom Breceljnikom ima hčerko Elo, s katero je Rok spletel tesen odnos.

Ljubezen se je rodila med plesom

Natalija Gros in Rok Kunaver. FOTO: Mediaspeed.net

Njuna skupna zgodba se je začela leta 2018 v priljubljenem televizijskem šovu Zvezde plešejo. Natalija je takrat navdušila na plesnem parketu in na koncu osvojila zmago, sodelovanje v oddaji pa ji je prineslo tudi ljubezen. Z Rokom sta se zbližala in postopoma zgradila skupno življenje. Marca 2022 sta svojo zvezo okronala s poroko na dvorcu Zemono. Preden je spoznala Roka, je Natalija doživela veliko osebno izgubo. Leta 2015 je nepričakovano umrl njen tedanji partner Jure, oče njene hčerke, ki je bila ob njegovi smrti stara le nekaj mesecev. Po težkem obdobju je z Rokom našla novo srečo, zdaj pa sta skupaj dočakala še en pomemben družinski mejnik.