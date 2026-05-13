Natalija Gros žari od sreče, poleti bo zibala

Nekdanja vrhunska plezalka Natalija Gros in njen izbranec Rok Kunaver bosta poleti v naročje stisnila malo štručko. To bo njun prvi skupni otrok, Natalija pa ima iz prvega zakona še 11-letno hčer. Ljubezenska zgodba 41-letne Natalije in pet let starejšega igralca je sicer polnila časopisne stolpce pred osmimi leti, saj se je začela precej javno. Spoznala sta se namreč v šovu Zvezde plešejo in si bila hitro všeč. Ljubezen sta štiri leta pozneje okronala s poroko, zdaj pa se bosta razveselila še naraščaja, piše revija Lady. Ali bo deček ali deklica, za zdaj ni znano.

Bo pa letošnje leto postreglo s kopico znanih dojenčkov. Poleg Natalije Gros bo prav tako poleti rodila še en naših najbolj priljubljenih glasbenic Nina Pušlar, da letos pričakuje prvega otroka je pred nekaj tedni razkrila tudi radijka Anja Ramšak, letos bo prvič zibala tudi radijska voditeljica Tamara Goričanec, že marca pa je drugega otroka rodila vplivnica in podjetnica Petra Parovel.