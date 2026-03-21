Natalija Verboten buri domišljijo: v rdečem lateksu o golem plesu (VIDEO)

Slovenska pevka Natalija Verboten znova dokazuje, da zna presenetiti. Tokrat je pozornost pritegnila v drznem rdečem lateks kombinezonu, v katerem spominja na pravo filmsko junakinjo – samozavestno, zapeljivo in odločno. Čeprav sama pogosto poudarja, da je po naravi sramežljiva, je tokrat očitno stopila iz cone udobja in poskrbela, da se o njej spet govori.

Natalija, ki že skoraj tri desetletja navdušuje slovensko občinstvo in je zaslovela z uspešnicami, kot so Rdeč ferrari in Dva policaja, ostaja ena najbolj prepoznavnih domačih pop izvajalk. Rodila se je leta 1976 v Slovenj Gradcu in svojo glasbeno pot začela že v mladosti, najprej v ansamblih, nato pa kot solo pevka. Zdaj napoveduje novo pesem Mamma Maria, ki naj bi z pomenljivim besedilom o ženski, ki so jo radi obiskovali vsi, še dodatno razburkala domišljijo – in če sodimo po prvih podobah, bo tokrat še posebej vroče.