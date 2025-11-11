  • Delo d.o.o.
PREDSTAVLJALA JE SLOVENIJO

Natalija Verboten je v Šanghaju navdušila vse zbrane (FOTO)

Natalija Verboten je s svojim nastopom navdušila zbrane na prestižnem sejmu CIIE na Kitajskem
Minulo sredo je nastopila na odprtju slovenskega paviljona na CIIE 2025 v Šanghaju za slovensko delegacijo, v četrtek pa še za obiskovalce sejma. FOTO: MARKO PIGAC/DRŽAVNI SVET RS
Minulo sredo je nastopila na odprtju slovenskega paviljona na CIIE 2025 v Šanghaju za slovensko delegacijo, v četrtek pa še za obiskovalce sejma. FOTO: MARKO PIGAC/DRŽAVNI SVET RS
Nina Čakarić
 11. 11. 2025 | 06:12
4:43
Slovenija se je minule dni predstavila na enem največjih svetovnih gospodarskih dogodkov, na sejmu China International Import Expo (CIIE) v Šanghaju. Pozornosti pa niso pritegnila le podjetja, ki razstavljajo v slovenskem paviljonu, temveč tudi nastop pevke Natalije Verboten v 53. nadstropju hotela Hyatt.

Kot je za Slovenske novice pojasnila Lidija Vinkovič iz Javne agencije Spirit Slovenija, ki skrbi za spodbujanje podjetništva in prepoznavnosti Slovenije v tujini ter se financira iz državnega proračuna, je slovenski razstavni prostor stal v hali, namenjeni napredni industriji in informacijski tehnologiji.

Natalija Verboten z možem Dejanom po nastopu FOTO: Zaslonski podnetek
Natalija Verboten z možem Dejanom po nastopu FOTO: Zaslonski podnetek

Na njem se je predstavilo sedem podjetij, ki so se prijavila na javni poziv agencije Spirit Slovenija – Domel, Mikropis Holding, Medex Trade, Savinjska pivovarna (Clef Brewery), Visdom Agencija, Amethyste in Sadatec. Podjetja prihajajo iz različnih panog, od digitalnih rešitev in farmacije do prehrane in turizma.

Delegacijo je vodil Lotrič

Na Kitajskem se je mudila tudi gospodarska delegacija, sestavljena v organizaciji Spirit Slovenija, Gospodarska zbornica Slovenije in Državni svet RS, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, Veleposlaništvom RS v Pekingu ter Konzulatom RS v Šanghaju. V delegaciji je sodelovalo 45 slovenskih podjetij, vodil pa jo je predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Obiskali so Šanghaj in Hongkong, kjer so potekali številni poslovni pogovori in predstavitve.

Natalija kot glas Slovencev

V okviru uradnega odprtja slovenskega paviljona je nastopila pevka Natalija Verboten, ki je bila izbrana po zbiranju ponudb med slovenskimi glasbeniki, njena ponudba pa je bila, kot je pojasnila Vinkovič, najugodnejša. Njen glasbeni nastop je bil del uradnega programa predstavitve Slovenije in namenjen povečanju prepoznavnosti države na enem najpomembnejših gospodarskih dogodkov na svetu. Verbotnova je bila oblečena v slovensko narodno nošo in z nastopom poskrbela za nepozaben trenutek slovenske predstavitve, ki je, po navedbah agencije, požel »številne pozitivne odzive kitajskih visokih predstavnikov«.

Natalija Verboten je bila izbrana po zbiranju ponudb med slovenskimi glasbeniki, njena je bila najugodnejša.

Štajerska pevka, ki jo slovenski odri poznajo že več kot tri desetletja, je za Slovenske novice dejala, da je bilo to njeno prvo sodelovanje s Spiritom Slovenija. Slovenska pesem je odmevala daleč naokoli iz petzvezdičnega hotela Hyatt. Zbranim v slovenskem paviljonu je predstavila svoje pesmi, med drugim najnovejšo Made in Slovenija, prav tako se je zavrtela in zapela zimzelene vseslovenske uspešnice. Navdušenja nad njenim nastopom ni skrival niti župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah David Klobasa. Verbotnova se je v tem od Slovenije oddaljenem, a mogočnem kitajskem velemestu počutila domače. Družbo ji je namreč delal tudi njen mož, podjetnik Dejan Bojič, ki se ukvarja s tehnično in dekorativno opremo za prireditve.

V ospredju gospodarske vezi

Slovenska predstavitev na sejmu CIIE je za domača podjetja velikega pomena, saj Kitajska velja za strateško pomemben trg z velikim potencialom. »V zadnjih letih sta se trgovinska izmenjava in gospodarsko sodelovanje med državama občutno okrepila, pri čemer je Kitajska postala pomembna zunanjetrgovinska partnerica Slovenije. Kitajska letos poroča o 30-odstotnem porastu slovenskega uvoza, kar kaže na odlične gospodarske odnose,« pojasnjuje Vinkovičeva. Med prednostnimi področji sodelovanja so tehnološke inovacije, električna mobilnost, farmacija, prehrambna industrija in turizem. »Na področju turizma in medkulturnih izmenjav se odpirajo priložnosti za nadaljnjo promocijo Slovenije kot privlačne trajnostne destinacije za kitajske obiskovalce,« pravi Vinkovičeva. Posebno vlogo ima tudi Luka Koper, ki je za Kitajsko pomembno evropsko pristanišče in vhod na evropski trg.

»Slovenija lahko svojo vlogo v odnosih s Kitajsko krepi tudi kot stabilno evropsko gospodarsko okolje z močno logistično podporo zaradi izjemne geostrateške pozicije Slovenije. Luka Koper je za Kitajsko okno Evrope, pri čemer se še naprej krepijo odlični odnosi med največjim slovenskim pristaniščem in kitajskim pristaniščem Ningbo ter razvitim inovacijskim ekosistemom. Pri tem pa je nujna previdnost glede geopolitičnih dejavnikov, konkurenčnih pritiskov ter strateške uskladitve z evropskimi politikami,« se zavedajo v Spiritu. 

Natalija VerbotenŠanghajSlovenijaKitajskasodelovanjeturizem
