Natalija Verboten objavila sliko s sinovoma: ena stvar takoj pade v oči (FOTO)

Slovenska pevka Natalija Verboten je na Instagramu že večkrat pokazala svojo družino. V svoji novi objavi je tokrat sinova, s katerima so uživali na obali. Na sliki, ki jo je objavila, hitro v oči pade, kako visoka sta že njena sinova. Starejši je od nje višji že skoraj za eno glavo, tudi mlajši pa jo dohiteva in zdi se, da je samo vprašanje časa, kdaj jo bo prerastel.

Natalija se zaveda, da ju bo verjetno že kmalu morala gledati navzgor. »Ja, vem, še malo pa me bosta oba sinova prerasla… nasmejan počitniški pozdravček vam pošiljamo,« je zapisala na omenjenem družbenem omrežju. Sodeč po objavi so za dopust izbrali otok Pag. To sicer ni bil njen prvi letošnji obisk morja. Od tam se je namreč že večkrat oglasila. Zdi se, da se tam zelo dobro počuti.

Kmalu okrogel jubilej

Pevka se bo proti koncu letošnjega leta srečala z Abrahamom, a težko bi ji dali toliko let, saj je še naprej videti zelo mladostno. Do mladostnega videza ji verjetno nekaj pomaga genetika, saj je tudi njena mama videti mlajša, nekaj pa tudi kakšen lepoten poseg. Ko začuti, da potrebuje malo svežine, se namreč odpravi v Zagreb h kirurgu Siniši Glumičiću.