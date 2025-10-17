Natalija Verboten osupnila v štajerski noši: »Ponosna, da sem tu doma«

Ena najbolj prepoznavnih slovenskih pevk, Natalija Verboten, je na družbenih omrežjih znova navdušila svoje oboževalce. Objavila je serijo fotografij, na katerih pozira v čudoviti, zamolklo vijolično-rdeči in črni opravi. Po ramah se ji spuščajo dolgi temni kodri, njen obraz pa je brezhibno gladek – pri 48 letih bi ji marsikdo pripisal vsaj desetletje manj.

»Štajerka v štajerski noši pred staro trto v Mariboru. Ponosna, da sem tu doma,« je pripisala. Na posnetkih deluje brezčasno: gladka koža, sijoč nasmeh in mladostna energija. Ob pogledu na fotografijo se poraja vprašanje, ali so za njen videz zaslužni geni, lepotni popravki ali preprosto obdelava fotografije. Morda kar vse troje.

A, drage dame, ne pozabite – podobe na spletu niso vedno popolnoma pristne, temveč skrbno izbrane glede na to, kaj avtor objave želi, da vidite.

Popolne podobe na spletu lahko izkrivijo predstavo o tem, kako naj bi bila videti koža. Tekstura, pore, gube in pegice so običajne, ne napačne.

Elegantna, vedno urejena ženska

Verboten, rojena v Mariboru, je svojo glasbeno kariero začela že kot najstnica. Je ena redkih slovenskih pevk, ki ji je uspelo ohraniti dolgoletno prisotnost na sceni in zgraditi podobo elegantne, vedno urejene ženske. Podobno kot Helena Blagne tudi ona skrbno izbira, kakšne fotografije prikazuje javnosti.

Na fotografijah je brezhibna. FOTO: Tibor Golob