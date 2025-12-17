  • Delo d.o.o.
VESELI DECEMBER

Natalija Verboten se počasi poslavlja od štiridesetih (FOTO)

Natalija Verboten je ob 49. rojstnem dnevu razvnela publiko v Pesnici pri Mariboru.
Zdenka Bukovec, občinska uprava Pesnice, in Marijan Pojbič, nekdanji dolgoletni poslanec SDD, z ženo Darinko

Gregor Žmak, župan Občine Pesnica, in njegova žena Vanja, NIJZ FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Ansambel Naveza sestavljajo domačini iz Jarenine.

Vili Resnik je divjal po šotoru in prepeval največje uspešnice tudi iz obdobja Pop Design.

Natalija Verboten je slavila osebni praznik.

Marko Pigac
 17. 12. 2025 | 06:29
Maribor in okolica sta veseli december vzela precej resno, saj je bilo poleg Čarobnega decembra, ko je na trgih štajerske prestolnice mogoče spremljati bogat program, na sporedu tudi veselo dogajanje v neposredni bližini oziroma v Pesnici pri Mariboru. Pesniški župan Gregor Žmak je s svojo ekipo občanom ponovno podaril veliki Božični koncert s spremljevalnim programom in lokalno kulinariko. »Občanom se trudimo pripeljati to, kar jim je najljubše. Ob tem pazimo, da vzdržujemo nivo. Pomembno je, da se naši občani počutijo dobro, saj je to nagrada zanje, čeprav je v Pesnici vsako leto mogoče opaziti številne nove obraze,« je misli med božičnim koncertom strnila Zdenka Bukovec iz občinske uprave, Žmak pa je dodal, da je koncert eno izmed treh daril, ki jih občina vsako leto podarja občankam in občanom.

Letos sta poleg domačega ansambla Naveza – stalnica je že, da se na odru predstavi tudi domač bend – publiko pod velikim šotorom zabavala Natalija Verboten in Vili Resnik. Verbotnova, ki živi v Kungoti, je zbrane prepričala, da so se strnili v tradicionalni vlakec, v Pesnici pa je praznovala tudi svoj osebni praznik, natančneje 49. rojstni dan. Vili Resnik, ki je tja prispel iz Avstrije, je v svojem slogu razgrel publiko in najbolj energičnim podajal mikrofon. 

