Nataša Matjašec Rošker je začela spreminjati svet

Mariborska Drama je novo sezono odprla z intimno, a igralsko izrazito predstavo Boji in preobrazbe neke ženske, ki je v petek premierno zaživela na Malem odru SNG Maribor. Uprizoritev je nastala po avtobiografskem romanu francoskega pisatelja Édouarda Louisa in v ospredje postavlja zgodbo Monique, ženske iz delavskega okolja, zaznamovane z revščino, prezgodnjim materinstvom, nasiljem in podrejenostjo.

»To je zgodba o Monique. O ženski iz delavskega okolja, ki ji življenje ni dalo dobrih kart,« poudarjajo v mariborski Drami. Toda protagonistka ni predstavljena zgolj kot žrtev okoliščin. Ključni trenutek nastopi, ko spozna, da lahko svoje življenje vzame v svoje roke in začne spreminjati svet, v katerega so jo dolgo umeščali drugi. Vlogo Monique je prevzela Nataša Matjašec Rošker, prvakinja mariborske Drame, prejemnica Borštnikovega prstana ter številnih domačih in mednarodnih nagrad. Mali oder ji omogoča neposreden stik z občinstvom, kjer ni prostora za odmik ali skrivanje za scenografijo. Prav v takšnem prostoru se pokaže njena igralska natančnost: lik gradi z govorom, obrazom, telesom, tišino in drobnimi premiki, ki razkrivajo notranje napetosti protagonistke.

Aleš Valič, zadnji prejemnik Borštnikovega prstana, je premiero obiskal s sinom, Maticem Valičem.

Predstavo so si ogledali tudi Klemen Boštjančič, Simon Krečič, umetniški vodja Opere SNG Maribor, in direktor SNG Maribor Danilo Rošker.

Ob njej nastopa Žan Koprivnik, skozi njun odnos pa se pred gledalcem razpirajo spomini, očitki, nežnost, krivda in bolečina. Predstava ob tem odpira vprašanje, kako dobro sploh poznamo ljudi, ki so nam najbližje, ter koliko njihovih izkušenj ostane skritih tudi znotraj družine. Boji in preobrazbe neke ženske tako presegajo zgodbo ene posameznice. Uprizoritev govori o položaju žensk, ki so jih družbene razmere, partnerski odnosi in pričakovanja okolice dolgo silili v molk. Hkrati v ospredje postavlja možnost spremembe in trenutek, ko posameznica prvič jasno prepozna lastno moč ter si začne na novo postavljati meje. Intimna postavitev pri tem zgodbo še približa publiki in poudari njeno osebno razsežnost, saj se najtežje teme odvijajo skoraj na dosegu roke. Povsem neposredno.