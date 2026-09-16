Nataša Pirc Musar bi se z veseljem zbujala ob tem slovenskem glasbeniku: »Nič ne bi imela proti« (FOTO)

Razprodanega koncerta Gregorja Ravnikarja v Poletnem gledališču Studenec se je med drugimi udeležila predsednica dr. Nataša Pirc Musar. Gregor je koncert pripravil ob drugi obletnici samostojne kariere, v kateri je zabeležil že več opaznih uspehov. Izbira prizorišča ni bila naključna, saj se je prav na tem odru začela njegova solistična pot.

»Gregor Ravnik je po mojem mnenju trenutno najboljši moški vokal v Sloveniji. Tudi koncert zagotovo sodi med najboljše, ki sem jih obiskala v zadnjem času,« je povedala predsednica Nataša Pirc Musar. Na koncert je prišla v spremstvu svetovalke Tatjane Bobnar neposredno iz Brežic, kjer sta se udeležili praznovanja 160-letnice Rdečega križa. »Gregor mi ni le polepšal večera, ampak mi je dal tudi toliko energije, da je bo, upam, dovolj za naslednji mesec ali dva,« je dodala.

Gregor Ravnikar je oder delil z Raiven, Evo Boto, Majem Vrečarjem in drugimi nastopajočimi.

Imela bi ga na nočni omarici

Predsednica je navdušena nad vokalom slovenskega glasbenika.

Nad glasbenikom je že dolgo navdušena. »Vsakič ko se srečava, se pošaliva na račun moje izjave, da bi ga najraje postavila kar na nočno omarico. Njegov glas mi je namreč tako zelo všeč, da ne bi imela nič proti, če bi me z njim prebujal vsako jutro,« je dejala. Ravnik jo je ob njenem rojstnem dnevu presenetil z nastopom v predsedniški palači. Tokrat ji je bila najbolj všeč skladba Ko mene več ne bo. »Neizmerno imam rada to skladbo. Z njo me je danes presenetil, nisem je pričakovala,« je povedala in dodala, da jo spomni na Primorsko.

V približno dve uri dolgem večeru je Ravnik predstavil svoje skladbe, priljubljene slovenske pesmi in akustične izvedbe. Na odru so se mu pridružili Raiven, Eva Boto in 12-letni Maj Vrečar, s katerim je zapel Torek, zmagovalno skladbo festivala Melodije morja in sonca. Predstavil je tudi novo skladbo Veter, ki jo je izvedel skupaj z Raiven. »Veter je včasih res zelo podoben življenju. Na trenutke te malo premetava, kdaj te odnese v pravo smer, včasih pa ne piha tako močno,« je povedal. Posebno vesel je bil, ko je v občinstvu zagledal starše in sestro, ki mu stojijo ob strani in ga spodbujajo.